اينديپندنت:حملات اسراييل به ترفندهاي بي بي سي در خصوص نوار فانونو

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت، روابط مقامات اسراييلي و بي بي سي در اين هفته رو به وخامت نهاد، واين امر به خاطر شكايت اسراييليها در مورد روشهايي كه آنها در نوار مصاحبه فانونو به كار بردند، بوده است.

اين روزنامه نوشت، برغم اينكه كپي اين نوار به بازرس اسراييل داده شده است ولي نوار مصاحبه در كشور توزيع شده بود انتظار مي رفت وزارت امور خارجه با رئيس حوزه خاورميانه بي بي سي، اندرو استيل Andrew Steele مذاكراتي در مورد اين موضوع داشته باشد.

گفتني است رژيم صهيونيستي هفته گذشته پيتر هانوم خبرنگار بي بي سي را به اتهام مصاحبه با فانونو عامل افشاي برنامه هاي هسته اي اين رژيم بازداشت كرد و به دليل نداشتن توجيهي براي اين كار مجبور شد وي را آزاد كند.

سرويس امنيت كل اسراييل موسوم به شاباك هانوم خبرنگار بي بي سي را پس از 24 ساعت بازداشت و 5 ساعت بازجويي آزاد كرد. وي به اتهام انتشار مصاحبه فانونو دانشمند هسته اي اسراييل بازداشت شده بود.

علي رغم بازجوييهاي شبكه شاباك از هانوم و بازداشت دو نفر از اعضاي اين تيم ، آنها نتوانستند نوارهاي مصاحبه را پيدا كنند.

به گفته اين روزنامه شبكه بي بي سي مرتبا اين مصاحبه را در بخش گزارش خبري خود پخش مي كند.و يك مقام نزديك به رژيم صهيونيستي گفت اين واكنشها مي تواند روي روابط بين اسراييل و بي بي سي تاثير بدي بگذارد.

اين مقام افزود: اسراييل از عملكرد بي بي سي به خاطر ناديده گرفتن خطوط قرمز اين رژيم ابراز تاسف كرده است.

گفتني است فانونو دراولين مصاحبه خود پس از آزادي گفت: او از عملكردش ناراضي نيست چون هدف وي از فاش كردن اطلاعات، فقط جلوگيري از هولوكاست دوم بوده است.



