مغرب تحت فشارهاي آمريكا، سهم آموزش اسلامي را در مدارس كاهش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، حزب عدالت و توسعه اصولگراي مغرب اخيرا پيشنهاد وزارت آموزش مغرب را درباره كاهش سهم درس آموزش و تربيت اسلامي در مدارس مغربي در دو بخش علمي وادبي و نيز كاهش زمان تدريس زبان عربي در آخرين سال دبيرستان و نيز لغو سهميه متون تمدن اسلامي در تمام بخشهاي آموزش پيش دانشگاهي را محكوم كرد.

اين حزب در روزنامه "تجديد"، اين پيشنهاد را در راستاي تبعيت از خواسته آمريكا اعلام كرد كه خواهان محدوديت آموزش ديني در مغرب و كشورهاي اسلامي است .

آمريكا كه فشارهاي فراواني بر رژيم هاي عربي براي تغيير و اصلاحات ساختار آموزش و شيوه هاي آموزشي در اين كشور وارد كرده است مدعي است اين شيوه ها ، اصل تروريسم و افراط گرايي را ترويج مي كند.

كميته هاي بازنگري شيوه هاي پرورشي در مقطع دبستان ودبيرستان در مغرب در اكتبر 2001 با ارائه پيشنهاد كاهش سهميه موضوعات آموزش و تربيت اسلامي در مدارس اين كشور بويژه در بخش هاي علمي از دو ساعت به يك ساعت در هفته و بازنگري در ماده فلسفه كه تدريس آن در سالهاي اخير متوقف شده، در آن زمان جنجالي به راه انداخت.

حزب عدالت و توسعه مغرب هشدار داده است كه مسوولين مغربي نبايد براي پاسخ گويي به خواسته هاي آمريكا دست به تعديل وتغيير شيوه هاي آموزشي و كاهش ساعات آموزش اسلامي بزنند زيرا سطحي نگري مسوولين و كاهش ساعات آموزش وتربيت اسلامي سرنوشت فرزندان مغرب را در معرض خطرات بزرگي قرار مي دهد و در راس آن مواد مخدر و تهاجم فرهنگي و انديشه هاي خطرناك آنها را تهديد خواهد كرد.

انتظار مي رود با آغاز سال آينده و مشخص شدن تغيير گسترده در شيوه هاي آموزشي از جمله مواد آموزش اسلامي شاهد جنجالي در سطح اين كشور باشيم.

شايان گفتن است يكي از موارد مهم طرح اصلاحات آمريكا در خاورميانه موسوم به خاورميانه بزرگ بر تغيير ساختار و شيوه هاي آموزشي وعلمي در كشورهاي عربي و حذف تمام مظاهر اسلامي و موضوعاتي كه بر اساس آيات قرآن به جهاد و مبارزه با كفار و ديگر اصول اسلامي اشاره مي كند، تاكيد مي كند.



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