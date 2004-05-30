به شركتهايي كه براي بهينه سازي مصرف انرژي اقدام كنند، تسهيلات پرداخت مي شود

مديرعامل سازمان بهره وري انرژي ايران(سابا) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درخصوص فعاليت هاي اين سازمان گفت: سازمان سابا در سال 1375به منظور بهينه سازي مصرف انرژي در كشور تاسيس شد كه دستاورد آن تاكنون صرفه جويي معادل دو ميليون و سيصد هزار بشكه نفت در سال بوده است.

دكتر عبد الرضا كرباسي با بيان اينكه اقدامات فني سازمان سابا تاكنون باعث 20 ميليون دلار صرفه جويي در مصرف انرژي شده است، افزود: اين سازمان به واحد هاي صنعتي كه براي بهينه سازي مصرف انرژي از بانكها وام مي گيرند تسهيلاتي به صورت پرداخت سود وام هاي اخذ شده پرداخت مي كند كه در سال 1382 يك ميليارد و200 ميليون تومان به اين واحد ها پرداخت شده است .

وي، با اشاره به اينكه آثار فرهنگ سازي در مصرف بهينه از اقدامات فني بيشتر است، اظهار داشت: ما تاكنون با آموزش1700 نفر و اقداماتي مانند چاپ كتاب، مقاله و فيلم توانسته ايم 25 ميليون دلار صرفه جويي كند.

كرباسي با اشاره به چاپ40عنوان كتاب و تهيه 100عدد فيلم در مورد مديريت مصرف انرژي توسط اين سازمان افزود: علاقه منداني كه مي خواهند اطلاعاتي در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي بدست بياورند مي توانند به پايگاه اينترنتي اين سازمان به نشاني WWW.IEEO.ORG.IR مراجعه كنند .