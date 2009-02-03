شهرداری مخالف ایجاد تغییرات در طرح جامع ترافیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر تشکری هاشمی در پاسخ به اظهار نظر معاون عمرانی وزیر کشور مبنی بر اینکه طرح جامع با اصلاحاتی که مورد نظر وزارت کشور و شهرداری تهران است شنبه آینده به تصویب می رسد گفت: در جلساتی که با هدف بررسی و تصویب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد هیچ تغییری در محتوای طرح مطرح و مورد تایید قرار نگرفت و در واقع در این جلسات ما به ابهاماتی که برخی از مسئولین در مورد بخشهای مختلف طرح داشتند پاسخگو بودیم و در طول جلسات نیز براساس اصول و مبانی علمی هیچ خدشه و ایرادی بر محتوای طرح جامع حمل و نقل و ترافیک وارد نشد.

وی ادامه داد: برخی از مسئولین این موضوع که ‏براساس قانون توسعه تا سال 1391 باید 30 درصد از سفرهای تهران از طریق ریلی صورت گیرد اما مصوبه شورای شهر و طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران این هدف را تا سال 1404 ترسیم کرده است را به عنوان مغایرت طرح جامع با قانون می دانستند که بارها مطرح کردیم این ایراد بر طرح جامع حمل ونقل و وارد نیست و در واقع ناشی از استنباط های غلط است زیرا براساس قانون ما تا سال 1391 باید به سهم 30 درصدی حمل ونقل ریلی برسیم و با توجه به افزایش جمعیت و سفرهای شهری با ادامه روند و تکمیل خطوط این سهم را تا افق طرح حفظ کنیم.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: میزان سفرهای شهری در هرسال با سال بعد از آن متفاوت است و بر این اساس میزان جابجایی درسهم 30 درصدی حمل ونقل ریلی نیز در هرسال با سال های بعد تفاوت خواهد داشت و اگر ما تاکید کرده ایم که در افق طرح جامع حمل ونقل و ترافیک باید 30 درصد سفرهای درون شهری با خطوط ریلی صورت گیرد این موضوع هیچ مغایرتی با قانون ندارد و بدان معنا نیست که تا سال 1404 سهم سفرها با خطوط ریلی تغییری نخواهد کرد بلکه ما اعلام آمادگی کرده ایم که در صورت تامین به موقع اعتبارات و حمایت های دولت با احداث سالانه 30 کیلومتر مترو طی 5 سال خطوط مترو تهران را تکمیل کنیم.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ابهاماتی که در این جلسات مطرح شد جمعیت پیش بینی شده شهر تهران در افق طرح بود که در برخی از بخشها1/9 میلیون نفر و بعضی جاها 5/10 میلیون نفر مطرح شده است گفت: در این مورد نیز ایرادی بر طرح جامع وارد نیست زیرا براساس نرخ رشدجمعیت و فرض ادامه روند کنونی جمعیت شهر تهران در افق طرح 1/9 میلیون نفر خواهد بود اما اصولا در یک طرح جامع اتفاقات غیر منتظره و تغییر روند جمعیتی مدنظر قرار می دهند تا در صورت افزایش بیش از حد پیش بینی شده جمعیت آمادگی لازم وجود داشته باشد، با مدنظر قرار دادن این موضوع و با نظر شورای اسلامی شهر تهران تمهیداتی در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در نظر گرفته شده است که با مدیریت تقاضای سفر بتوانیم سفرهای شهری جمعیتی تا 5/10 میلیون نفر را هم پشتیبانی کرده و سیستم حمل ونقل عمومی مناسبی برای شهری با جمعیتی بیش از 1/9 میلیون نفر را هم در افق طرح داشته باشیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه یکی از مهمترین چالشهای جلسات تشکیل شده را بحث احداث 2 خط مونوریل در تهران دانست و گفت: به نظر می رسد حساسیت زیادی نسبت به گنجاندن مونوریل در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران وجود دارد چنانچه یکی از موضوعاتی که بسیار مورد بحث قرار گرفت احداث مونوریل در تهران بود.

وی تصریح کرد: نمایندگان وزارت کشور با بیان اینکه در طرح جامع شهر تهران احداث 2 خط مونوریل مطرح شده است تاکید داشتند که در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک نیز باید این دوخط درج شود اما پاسخ شهرداری و شورای شهر به آنها این بود که در طرح جامع شهر تهران هم تازمانی که در دست بررسی شهرداری و شورای شهربود، موضوعی به نام مونوریل وجود نداشت و پس از آنکه این طرح به شورای عالی شهر سازی و سایر نهادهای ذی ربط ارسال شد بدون نظرخواهی از شهرداری دوخط مونوریل که فاقد پیشینه مطالعاتی و کار کارشناسی بود در طرح جامع گنجانده شد.

تشکری هاشمی تاکید کرد: ما نسبت به گنجاندن دوخط مونوریل بدون کارکارشناسی در طرح جامع نیز معترض بودیم و این نمی تواند تعهدی برای شهرداری به وجود آورد که طرحی را بدون مطالعه بپذیرد.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور نیز در جلسات تشکیل شده تاکید داشتند که هیچ کاری بدون مبانی علمی و مطالعات کافی صورت نگیرد گفت: شهرداری براین اصل اعتقاد دارد که باید از هر نوع سیستم حمل ونقلی که برای شهر مناسب است و می تواند به حل معضل ترافیک کمک کند بهره جست اما هیچ طرحی بدون توجیه عقلانی و نظر کارشناسان در تهران اجرا نخواهد شد زیرا هیچ منطقی نمی پذیرد که ابتدا سیستمی را بدون در نظر گرفتن شرایط و ظرفیت ها انتخاب و اجرا کنیم بعد مطالعات کارشناسی آن را آغاز کرده تا بفهمیم سیستم مفید و پاسخگوی نیازها است یا نه.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران حاصل تلاش کارشناسان و نخبگان برجسته حمل ونقل کشور است و بین طرحهای جامع حمل ونقل سایر شهرها بی بدیل محسوب می شود گفت: در حالی که طرحهای جامع سایر شهرهای کشور در یک یا دو جلسه نیم ساعته مورد بررسی و تصویب شورای عالی ترافیک قرار می گیرد جلسات زیادی برای بررسی و تصویب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران برگزار شده اما در این جلسات به جای بررسی راهکارها و رویکردهای طرح بیشتر به جزئیاتی مانند شیوه های آمارگیری، مدلهای به کار گرفته شده و ... پرداخته شده تا جایی که گاهی اوقات احساس می شد این جلسات بیشتر شبیه کلاسهای درس دانشگاهی است تا جلسات بررسی و تصویب طرح جامع!

وی خاطرنشان کرد: جلسات تشکیل شده تا کنون فاقد مصوبه ای به معنای حل مشکل ترافیک بوده است که امیدواریم این روند در جلسات بعدی ادامه نیابد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه گفت: برای حل معضل ترافیک در کوتاه مدت نیز راهکارهایی براساس طرح جامع ترافیک شهر تهران، در قالب آیین نامه توسعه و بهبود امور حمل و نقل و ترافیک تهران در جلسات با رئیس جمهور و شورای عالی ترافیک مطرح و مقرر شده کمیته ای برای بررسی این راه کارها تشکیل و نتایج به شورای عالی ترافیک و پس از آن به رئیس جمهور ارسال شود که امیدورایم راهکارهایی که می تواند سبب کاهش معضل ترافیک شود هرچه سریعتر به مرحله اجرا برسد تا تشکیل این جلسات برای شهر تهران دستاوردهایی داشته باشد و بی فایده نماند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه اولین انتظار ما ازدولت که در جلسات مطرح شد، جلوگیری از پاشیدگی مدیریتی حوزه ترافیک بود زیرا در حال حاضر دهها سازمان و نهاد برای ترافیک تهران تصمیمگیری می کنند که هیچ تعامل سیستماتیک باهم ندارند، در این میان باید یک مجموعه متولی ترافیک شکل گیرد که تمام اختیارات و مسئولیتها به این مجموعه سپرده شود و همه سازمان ها و نهادها موظف به اجرای راهبردهای آن باشند.

وی خاطرنشان کرد: براین اساس یکی از مهمترین راهکارهای که از سوی شهرداری در این جلسات ارایه شد شکل گیری شورای حمل ونقل و ترافیک تهران و ایجاد مدیریت واحد ترافیکی بود و بر شکل گیری و تمرکز تصمیمگیریها در این شورا تاکید شد.

تشکری هاشمی تصریح کرد: اگر تصویب همه طرحها و برنامه های مرتبط با حمل و نقل و ترافیک و تصمیمگیری در مورد نحوه اجرای آنها در این شورا صورت گیرد دیگر شاهد برخی مشکلات در حوزه ترافیک نخواهیم بود و روند حل معضل ترافیک تسهیل خواهد شد.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه دومین محور مورد تاکید شهرداری تهران در جلسات برگزار شده و آیین نامه توسعه و بهبود حمل ونقل، توسعه شبکه و ناوگان حمل ونقل عمومی بود گفت: شهرداری در جلسات تشکیل شده مطرح ساخت که قادر است سالانه 30 کیلومتر مترو احداث کند و به عبارتی 5 ساله خطوط ریلی شهر را تکمیل کند اما این مهم در صورتی محقق می شود که دولت خود را موظف بداند آنچه قانون گذار در قانون توسعه برای توسعه حمل و نقل عمومی اعتبار در نظر گرفته است را به موقع و به طور کامل پرداخت کند.

تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: همچنین در کوتاه مدت پیش بینی شده است که طی یکسال مسیرهای 159 کیلومتری خطوط اتوبوس تندرو و مسیرهای ویژه اتوبوسرانی به طول 110 کیلومتر تکمیل شود.

وی ادامه داد: تامین 2 هزار دستگاه مینی بوس به منظور از رده خارج کردن مینی بوس های فرسوده که 60 درصد قیمت آن یارانه باشد و مابقی با تسهیلات بانکی با سود حاداکثر هفت درصد از دیگر موضوعات و درخواست های مطرحه شده در جلسات شورای عالی ترافیک بود .