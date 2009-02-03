ادامه بزرگراه همت با اعتبار 50 میلیارد تومان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حمیدرضا بهبهانی پیش از ظهر امروز در مراسم بهره برداری از زیرگذر شهید سلطانی شهرستان کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مذاکرات لازم جهت عملیاتی کردن ادامه بزرگراه شهید همت تهران به کرج با فرمانداری، شهرداری کرج، استانداری تهران، وزارت راه و شهرسازی انجام شده است و به محض اتمام مطالعات از سوی مشاوره عملیات اجرایی این پل آغاز می شود.

وی افزود: پس از اتمام مطالعات 12 کیلومتر انتهای اتوبان شهید همت تهران به کرج با هزینه ای بالغ بر 40 تا 50 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

زیرگذر شهید سلطانی کرج اصلی ترین گره ترافیکی استان را حل کرد

وزیر راه ادامه داد: امروز پل چپ گرد کلاک که پیش از این ناقص بوده است به اتمام و بهره برداری رسید و همچنین زیرگذر شهید سلطانی که امروز به بهره برداری رسید می تواند گره ترافیکی شهرستان کرج و استان تهران را برطرف کند.

وی عنوان کرد: پیش از این مسافران 11 استان کشور برای تردد از این منطقه دچار مشکل بوده اند که این پروژه ظرف مدت 15 ماه با همکاری ادارات مربوطه به بهره برداری رسید.

بزرگترین تونل خاورمیانه در مسیر تهران - شمال در حال ساخت است

بهبهانی در خصوص بزرگراه تهران - شمال نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر بزگترین تونل خاورمیانه به طول شش کیلومتر و 400 متردر حال ساخت است که این تونل فرعی دو تونل اصلی این مسیر را به هم اتصال می دهد.

وی یادآور شد: در هر دو تونل اصلی این مسیر هشت جبهه نیز احداث می شود و این عملیات نیز در حال اجراست.

این مسئول در خصوص مشکل وزارت راه با بنیاد که سئوال یکی از خبرنگاران بود، اظهار داشت: در حال حاضر کارشناسان وزارت راه، بنیاد و چینی ها در حال حاضر با تفاهم کامل در حال مذاکره و انجام کار هستند و اگر بحثی نیز از سوی خبرنگاران و رسانه ها مبنی بر مشکل وزارت راه با بنیاد مطرح شده است این یک برداشت شخصی بوده است.

سه هزار و 500 میلیارد تومان بودجه راه امسال

وزیر راه عنوان کرد: امسال بودجه وزارت راه 22 تا 23 درصد افزایش خواهد داشت که این اعتبار بالغ بر سه هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود.

وی در زمینه افزایش بهای بلیت هواپیما نیز ادامه داد: بیش از سه سال است که بلیت هواپیما نداشته ایم اما با توجه به افزایش قیمت سوخت، حقوق و مزایای کارمندان و خلبانان این افزایش منطقی است و بیش از 13 درصد نرخ بلیط هواپیماها افزایش داشته است که حدود پنج تا شش هزار تومان می شود.