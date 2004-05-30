فراكسيون همبستگي در مجلس هفتم تشكيل مي شود

عضو شوراي عالي حزب همبستگي در خصوص سرنوشت و آينده سياسي احزاب دوم خردادي به خبرنگار سياسي "مهر" گفت : همانطور كه در قانون اساسي آمده است و در دنيا هم تجربه شده است، بدون حزب نمي توانيم ادعاي دموكراسي و آزادي داشته باشيم به اين معني كه كشور را بصورت هياتي نمي توان اداره كرد بلكه نياز به روحيه تحزب گرايي در كشور وجود دارد .



خباز افزود : صاحبان قدرت همواره سعي مي كنند از رشد و رونق احزاب جلوگيري كنند چون ميدانند كه اگر حزب رشد و نمو داشته باشد نخواهند توانست تصميمات غيركارشناسانه و موردي بگيرند .



وي اضافه كرد: در اين راستا احزاب مي توانند مسئولين را به عنوان دفاع از حقوق مردم مورد مواخذه و نقد و سوال قرار دهند بنابراين صاحبان قدرت به دلخواه تن به رونق احزاب نخواهند داد .



عضو شوراي عالي حزب همبستگي با اشاره به اينكه گروههاي دوم خردادي خواستار رشد دموكراسي و آزادي در كشور هستند ، گفت: هرچه فشار بيشتر باشد بيشتر مقاومت مي كنيم و هرچقدر صاحبان قدرت در صدد حذف احزاب برآيند ما بر عقيده و ايده خود مصمم تر خواهيم بود، هم اكنون نيز كه اكثريت نيروهاي دوم خردادي حذف شدند فرصت بيشتري دارند كه در احزابشان بيانديشند و برنامه و فكري نو ارائه دهند.



وي تصريح كرد: احزاب دوم خردادي عموما و حزب همبستگي خصوصا درصدد است كه هم فراكسيون خود را در داخل مجلس فعال كند و هم برنامه هاي جديد خود (مانيفست ) به جامعه ارائه دهد و درنهايت خود را براي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري آماده كنند.



خباز با اشاره به اينكه ما درصددد هستيم، حزب را از نظر نيروي انساني بازسازي كنيم تا بتوانيم در انتخابات رياست جمهوري برنامه جديدي را ارائه دهيم ، گفت : حزب همبستگي از كانديداهاي رياست جمهوري خواهد خواست كه كابينه و برنامه هاي خود را اعلام كند تا مردم بدانند كه به چه راي ميدهند .



وي با اشاره به اينكه براي حضور جبهه دوم خرداد در انتخابات رياست جمهوري بايد همه گروههاي دوم خردادي تصميم بگيرند ، گفت : حزب همبستگي بايد در دو جبهه كار كند. يكي اينكه كار خود را در حزب انجام دهد و ديگري اينكه اگر جبهه دوم خردادي هم بازسازي شد و به صحنه آمد با آنها هم همكاري كند اما حزب همبستگي به اميد آنها نمي نشيند. اگر دوم خرداد به يك وفاق و به يك استراتژي معين رسيد چه بهتر اگر نرسيد ما خود را از غافله فعاليت در حزب محروم نمي كنيم .



عضو شوراي عالي حزب همبستگي در خصوص بررسي و اعلام كانديداي مشخص براي انتخابات رياست جمهوري گفت : براي اعلام اين مسئله زمان زيادي داريم، اول بايد ظرف را آماده كرد بعد مظروف را . ما اول برنامه حزب را مشخص مي كنيم بعد فردي كه مي تواند با ما همراه شود را تعيين مي كنيم .