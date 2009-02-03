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۱۵ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۴۰

بزرگراههای شمال تهران ساماندهی شد

بزرگراههای شمال تهران ساماندهی شد

محورهای بزرگراه آیت الله صدر، مدرس، چمران، خیابان شریعتی و دستواره با اجرای طرح جهادی و به مناسبت ایام الله دهه فجر با حضور فعال نیروهای خدمات شهری شهرداری منطقه یک پاکسازی و ساماندهی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس محمدهادی امرالهی معاون امور شهری و فضای سبز منطقه یک با اعلام این خبر اظهارداشت: طرح جهادی ساماندهی بزرگراهها با هدف نظافت فضاهای سبز ، رنگ آمیزی نرده ها، پاکسازی و نورپردازی در سطح معابر از 29 دی ماه آغاز و به اجرا رسید.

وی گفت: در این طرح 400 نیروی انسانی با استفاده از 83 دستگاه خاور، نیسان، کامیون، لودر و جرثقیل با انجام 184 سرویس در بزرگراههای سطح منطقه حضور داشتند و اقدام به پاکسازی معابر کردند.

امرالهی ساماندهی فضای سبز بزرگراهها را از مهمترین اقدامات این طرح عنوان کرد و گفت: نظافت 7 هزار و 400 متر مربع از باغچه ها حدفاصل میدان نوبنیاد تا میدان پیروز و ضلع شمال خیابان دستواره، هم ارتفاع نمودن کلیه ترونهای ضلع شمال بزرگراه صدر از میدان نوبنیاد تا شهید قلندری، حذف شاخه های خشک، تنه جوش و پا جوش درختان حد فاصل نوبنیاد تا چهارراه پارک وی و ضلع جنوب بزرگراه مدرس، شیب بندی و ترمیم اطراف درختان و درختچه برای عملیات بهزراعی در ضلع شمال از نوبنیاد تا پیروز و شمال خیابان دستواره از جمله اقدامات انجام شده بود.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک به اقدامات زیباسازی سطح بزرگراه ها  اشاره کرد و گفت:  8 هزار متر مربع از نرده های حاشیه بزرگراهها رنگ آمیزی شد و ریسه کشی برخی از درختان هرس شده در  بزرگراهها و پاکسازی و نورپردازی پل دستواره به مساحت 780 متر مربع از دیگر اقدامات انجام شده است. 

کد مطلب 828302

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