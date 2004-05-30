آصفي: آژانس بايد زمينه بسته شدن پرونده هسته اي ايران را فراهم كند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وي در نشست هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي درخصوص نشست ماه ژوئن آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : جمهوري اسلامي ايران از ابتدا همكاري شفاف و روشني را با آژانس داشته و در راستاي اين همكاري تمام نقطه نظرات خود را به آژانس اعلام كرده است و آژانس و مسئولين اين نهاد بين المللي نيز با ايران گفتگوهايي را انجام داده اند و بايد صبر كرد تا جلسه كاري ماه ژوئن آغاز و گزارش نهايي ارائه شود .



آصفي افزود : انتظار ما اين است كه همانطور كه ايران شفاف عمل كرد آژانس نيز با ديد كارشناسي ، فني و حقوقي مسائل را ببيند و از مسائل سياسي پرهيز كند تا زمينه بسته شدن پرونده هسته اي ايران فراهم شود .



وي افزود : اميدواريم كه كشورهاي اروپايي نيز به تعهدات خود عمل كنند و آژانس نيز بدون تاثيرگذاري از كشورهاي ديگر كار خود را انجام دهد .



سخنگوي وزارت امورخارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اينكه اسپانيا رياست دوره اي شوراي حكام آژانس را برعهده دارد خرازي تا چه ميزان توانست نظر مقامات اين كشور را در خصوص برنامه هاي هسته اي ايران جلب كند ، گفت : در ديدار با مقامات اسپانيا ما مواضع خود را اعلام كرديم ، مقامات اسپانيايي نيز از روند همكاريهاي ايران با آژانس ابراز رضايت كردند ولي بهر حال بايد منتظر جلسه نهايي ماه ژوئن بود



وي درخصوص منع بازديد از برخي اماكن توسط كشورمان گفت : ايران نهايت همكاري را با آژانس و بازرسان آن داشته و هيچ گونه ممانعتي در اين خصوص بعمل نيامده است .



آصفي درپاسخ به سئوالي درباره اينكه آيا گزارش به طوركامل به آژانس اعلام شده است ، گفت: اگر آژانس صادقانه موضوع برنامه هاي هسته اي ايران را مورد بررسي قرار دهد با شگفتي روبرو نخواهيم شد ما گزارش كامل و جامعي را در چارچوب ان پي تي به آژانس اعلام كرده ايم و در اين ميان برخي كشورها تلاش مي كنند تا آژانس را تحت فشار قرار دهند ما اميدواريم كه آژانس اين موضوع را حقوقي ، كارشناسي و غيرسياسي دنبال كند .



وي در خصوص نيروگاه بوشهر گفت : در گفتگوهاي به عمل آمده با پويتن، رييس جمهور روسيه اعلام كرد كه موضوع سياسي مربوط به نيروگاه حل شده و مسائل تكنيكي و فني در دستور كار قرار دارد. پوتين دستور داد تا كارشناسان اين كشور براي اتمام اين پروژه به ايران بيايند و تاكيد داشتند كه روسيه به تعهدات خود پايبند است. در واقع مسئله نيروگاه بوشهر نماد همكاري ايران و روسيه است.



آصفي درپاسخ به اين سئوال كه آيا اظهارات رييس جمهور در خصوص تصميمات لازم درقبال آژانس به معناي خروج از ان پي تي است گفت : خاتمي گفت حدس مي زنم كه بسته نشود و اين سخنان به معناي خروج از ان پي تي نيست . ما متناسب با بيانيه صادر شده اقدام لازم را انجام مي دهيم اگر آژانس خارج از تاثيرگذاري كشورهاي ديگر اقدام نمايد دليلي براي بسته نشدن پرونده ايران وجود ندارد .



سخنگوي وزارت امورخارجه درباره اينكه آيا امكان دارد كه ايران در پذيرش پروتكل الحاقي تجديد نظر كند گفت : آنچه را كه ما در قبال پروتكل الحاقي پذيرفتيم يك اقدام و ابتكار داوطلبانه بود واگر پرونده ايران بسته شود اروپاييها و صاحبان فن با ايران در خصوص تكنولوژي هسته اي بايد همكاري كنند.



آصفي درخصوص همكاري ايران و آمريكا در مسئله عراق گفت : بحث همكاري با آمريكا مطرح نيست ، نيروهاي اشغالگر بدترين نوع جنايات را درعراق و حمله به اماكن مقدس مرتكب مي شوند و جمهوري اسلامي ايران بر اساس وظايف خود عمل مي كند . ما علاقمند به ايجاد ثبات درعراق هستيم آنچه كه درعراق باعث هرج و مرج و نا امني شده است سياستهاي غلط اشغالگران است و براي رفع اين بي ثباتي بايد حاكميت به مردم عراق واگذار شود .



وي درباره سطح همكاري ايران و شوراي انتقالي عراق گفت : اين توسط طرفها و گروههاي عراقي تعيين مي شود آنچه كه مهم است روي كارآمدن دولتي با حاكميت كامل و خروج سريعتر اشغالگران از عراق است . انتظار داريم كه سازمان ملل قطعنامه اي را به تصويب برساند و حاكميت عراق را به مردم اين كشور واگذار كند .



سخنگوي وزارت امورخارجه درباره قطعنامه پيشنهادي درباره عراق گفت : قطعنامه داراي ابهاماتي است ولي بايد اين نكات در قطعنامه مورد تاكيد قرار گيرد اول اينكه خواست مردم و نقش آنها در دولت آينده مورد توجه قرار گيرد ، دوم نظر كشورهاي همسايه عراق و كشورهايي كه در منطقه توان بيشتري در حل بحرانهاي منطقه اي دارند جويا شود و سوم اينكه ديدگاه و نظر كشورهاي ذي نفوذ در شوراي امنيت سازمان ملل مورد بررسي قرار گيرد . ايران اميدوار است كه يك حاكميت ملي در عراق بوجود آيد .



وي در پاسخ به سدئوال ديگر خبرنگار مهر در خصوص اظهارات بوچر كه اعلام كرده بود كه هيات ايراني اعزامي به عراق با آمريكاييها ديداركرده اند، گفت : ما با هيات آمريكايي ديدار نداشته ايم فقط با نماينده دولت انگليس و هيات همراه وي ملاقات صورت گرفت حال در اين هيات چه كساني بودند ، نمي دانم .



آصفي در خصوص دعوت شاه اردن از همسر شاه سابق ايران براي سفر به اردن گفت : ديروز كاردار اردن در تهران به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوري اسلامي به دولت اردن در خصوص دعوت از افراد مطرود اعلام و خواستار توضيح شديم واعلام كرديم كه اين غيرقابل تحمل است و نبايد به خاطر برخي افراد روابط دچار مشكل شود و خواستار آن شديم تا دولت اردن در اين زمينه اقدامات لازم را انجام دهد .



وي درخصوص گزارش دولت امارات به سفارت ايران در خصوص حراج دختران ايراني گفت : متاسفانه اين خبر بي اساس را شنيده ايم و اين خبر بي پايه و بي اساس ذهن را مشوه مي كند. بايد بگويم كه خبر از پايه دروغ است شهروندان ايراني و وزارت خارجه اجازه نمي دهد كه با نواميس ايران برخورد منفي شد.



سخنگوي وزارت امورخارجه درخصوص پيشنهاد ليبي به ايران براي تحويل جسد امام موسي صدر، گفت : چنين پيشنهادي را دريافت نكرده ايم و وزارت خارجه تلاش مي كند تا وضعيت اين پرونده مشخص شود و آن را در دستور كار خود قرار داده است. ايران مصمم به روشن شدن اين پرونده است و تاكنون گزارشي با اين مضمون به وزارت خارجه اعلام نشده است .



وي همچنين با توجه به نزديك شدن به ايان رحلت حضرت امام (ره ) گفت : در تاريخ معاصر كمتر شخصيتي مانند امام (ره) بر دنيا تاثير گذاشته است به گونه اي كه در سال 1979مجله تايم نوشت دستهايي كه دنيا را لرزاند . هويت بخشيدن به مردم مسلمان و كشورهاي اسلامي كه بدون اتكا به ايسم ها چه از نوع شرقي و چه غربي مي توانند مستقل زندگي كنند .



سخنگوي وزارت امورخارجه افزود : تاثير افكار سياسي امام بر كشورهاي اسلامي و غير اسلامي باعث شد تا كشورها بتوانند با اعتماد به نفس به اهداف خود برسند و ديدگاه امام برهم زننده آن تعادل و توازن ناميمون به نفع ابرقدرتها بود و الان قدرت والاي آزادي و استقلال فراموشي شده كشورهاي اسلامي در دنيا را مي بينيم .