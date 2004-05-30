سر انجام تمامي بازنشستگان قبل از 78 پاداش خود را گرفتند

مشاور سازمان بازنشستگي كشوري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : تمامي بازنشستگان قبل از سال 78 كه مشمول دريافت پاداش پايان خدمت مي شده اند، پاداش خود را به صورت100در صد دريافت كرده اند و ديگر ابهامي در اين خصوص وجود ندارد .

وي با تاكيد بر اينكه بازنشستگاني كه از تامين اجتماعي حقوق دريافت مي كنند مشمول اين پاداش نمي شوند ،گفت : عده اي از بازنشستگان تامين اجتماعي هنوز در اين باور هستند كه پاداش در نظر گرفته شده به آنان تعلق مي گرفته است در صورتيكه اين تعداد مشمول دريافت پاداش در نظر گرفته شده از سوي دولت نمي شوند .

مشاور سازمان بازنشستگي كشوري خاطر نشان كرد : بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و علوم پزشكي ايران كه با توجه به حجم و تعداد بازنشستگانشان امكان پرداخت پاداش آنان در ارديبشهت ماه فراهم نشده بود ، نيز توانستند در خرداد ماه پاداش خود را دريافت كنند بنابراين عملا تمامي بازنشستگان قبل از 78 كه مشمول پاداش تعيين شده قرار مي گرفتند به حق قانوني خود رسيدند.