دولت آمریکا رفتار خود را عوض کند تا باب مذاکره باز شود

محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در طول 30 سال گذشته دولتمردان آمریکا تنها از" تغییر رژیم" و یا "تغییر رفتار" در جمهوری اسلامی ایران سخن گفته اند، این موضوع یک استراتژی دولتمردان کاخ سفید است که از گذشته تا به امروز ادامه داده اند، به طوری که کلینتون از موضوع تغییر رفتار سخن می گفت و بوش از تغییر رژیم در جمهوری اسلامی ایران.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران از بزرگترین انقلاب های جهان به حساب می آید و از آن انقلاب های نیست که هرکس هرچه دلش خواست از خارج از کشور بگوید و ما انجام دهیم، آمریکا باید ادبیات خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد، چرا که در کشور ما استقلال حرف اول را می زند.

عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: استقلال، خاص مردم ایران بوده و هست. امروز ایران اسلامی دیگر ایران قبل از پیروزی انقلاب نیست که دنباله روی آمریکا باشد. آمریکایی ها باید بدانند که متناسب با جایگاه ایران اسلامی سخن بگویند و به آن احترام بگذارند.

اوباما ادبیات بوش را ادامه ندهد

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر شرایط و احترام متقابل وجود داشته باشد می توان مسائل را پشت میز مذاکره حل کرد، اظهار داشت: متاسفانه دردولت آقای اوباما تا به امروز مسائل وادبیات گذشته، دیده شده است، به طوری که ایران را متهم به حمایت از تروریسم و داشتن سلاح هسته ای کرده است واز سوی دیگر اعلام می کند که اگر ایران دست از این کارها بردارد به سمت ایران دست دوستی دراز می کنیم و الا همه راه های مقابله روی میز است، این همان ادبیات بوش است که اوباما ادامه می دهد .

وی گفت : شرایط به گونه ای است که امروز آمریکا باید بپذیرد انقلاب بزرگی در کشور ما رخ داده و بازگشت به زمان شاه امکان پذیر نیست، این طور نیست که هر دولتی بر سرکار بیاید به دوران شاه بازگردد، چرا که ملت ایران این اجازه را به او نخواهد داد.

هاشمی گفت: آمریکا اگر به دنبال تغییر روش است باید ادبیات مناسب با یک کشور مستقل همچون جمهوری اسلامی ایران انتخاب کند. اینکه امروز می گویند دیدارهای محرمانه و غیر رسمی صورت گرفته تا چد صحت داشته باشد معلوم نیست اما اگر این حرف ها در حد احوال پرسی باشد تاثیری در روابط دو کشور ندارد.

امروز بهترین زمان مذاکره است

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر اراده جدی پشت برقراری روابط بین دو کشور باشد وهر دو کشور بخواهند با رویکرد حل مشکلات حرکت کنند، زمان، زمان مذاکره است و می شود مسائل را پشت میز مذاکره حل کرد، چرا که میز مذاکره برای بده و بستان است، پس با این رویکرد می شود مسائل را حل کرد اما اگر لحن و ادبیات مثل سی سال گذشته باشد ، این کار شدنی نیست.