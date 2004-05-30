بگوويچ بي سروصدا پرسپوليس را تمرين مي دهد

به گزارش خبرنگار" مهر" بگوويچ سرمربي پرسپوليس هنوزمشخص نيست كه با حضورمديرعامل جديد بتواند كارش را دراين باشگاه ادامه دهد يا نه. اوتلويحا ازوضعيت برنامه ريزي فدراسيون نسبت به برگزاري زمان بازي برگشت مقابل اعتراض خود را در محافل خبري اعلام داشته وگويا كاركردن درفوتبال ايران براي اوهم مشكل شده است.

بگوويچ صبح ها درورزشگاه درفشي فر حضورپيدا مي كند وبازيكنان پرسپوليس را تمرين مي دهد. تمرين مربي كروات پرسپوليس دردوگروه برگزارمي شود. بگوويچ درنوبت اول كه درساعت 11 صبح برگزارمي شود، بازيكنان اميد را تمرين مي دهد ودرنوبت دوم درساعت 12 به تمرين بزرگسالان مي پردازد. تمرينات پرسپوليس تا روزپنج شنبه به همين منوال ادامه پيدا خواهد كرد وپس ازآن برنامه تمريني ازسوي بگوويچ اعلام خواهد شد.