ناسا و گوگل مریخ سه بعدی را ارائه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا با همکاری شرکت گوگل موفق به ارائه سری جدیدی از گوگل ارث شدند که به کاربران اجازه کاوش بر سطح سیاره مریخ و مشاهده تغییرات زمین را طی گذشت زمان خواهد داد.

برنامه گوگل ارث از زمان آغاز به کار خود در سال 2005 تا کنون 500 میلیون بار در سطح جهان دانلود شده است که این نشانه ای از موفقیت و محبوبیت نرم افزار است.

برنامه سه بعدی جدید مریخی گوگل به آخرین نرم افزار گوگل ارث مجهز بوده و تصاویری سه بعدی و با کیفیت را از ساختارهای زمینی مریخ به نمایش می گذارد.

تصاویر استفاده شده در این برنامه با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مدارگر ناسا و دیگر فضاپیماها طی ماموریتهای انجام شده توسط سازمان فضایی آمریکا و همچنین مطالعات دانشگاه کارنگی ملون به دست آمده است.

در این صورت کاربر می تواند با استفاده از این اطلاعات بر فراز دره های مریخی پرواز کرده و سیاره سرخ را از میان چشمان کاوشگران اسپیریت و آپارچونیتی مشاهده کند.

بر اساس گزارش اسپیس، از دیگر خصوصیات این نرم افزار امکان افزوده شدن تصاویری از سیاره توسط کاربران است در این صورت افراد مختلف که قادر به ثبت تصویر از سطح مریخ هستند می توانند این تصاویر را به منظور مشاهده عموم به این نرم افزار بیافزایند.