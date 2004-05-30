ايراني ها بايد ياد بگيرند با زلزله زندگي كنند

دكتر نوربخش ميرزايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : مردم كشور ژاپن سالها است كه با پديده زلزله كنار آمده وبه دليل آمادگي كه طي سالها آموزش در اين زمينه به دست آورده اند كاملا ياد گرفته اند كه چگونه در عين اينكه همواره خطر وقوع زلزله را احساس مي كنند اما همچنان با آرامش و به دور از اضطراب و وحشت با اين پديده زندگي كنند اما متاسفانه بايد اين حقيقت را پذيرفت كه مردم ما عليرغم خطري كه همواره در اكثر مناطق كشور در اين زمينه احساس مي شود اما آمادگي لازم براي رويارويي با زلزله را ندارند كه نمونه بارز اين مساله نيز در بحث احتمال وقوع زلزله در تهران طي روزهاي اخير به خوبي مشهود است .

وي با بيان اينكه متاسفانه در زمينه آموزش به موفقيت چنداني دست نيافته ايم و آموزش هاي ارائه شده نيز بازدهي لازم را نداشته است ، اظهار داشت : متاسفانه عدم شناخت كافي نسبت به اين پديده موجب شده كه با كوچكترين شايعه و سخني جو اضطراب و وحشت در ميان شهروندان سايه افكنده و فضاي رعب و وحشت در جامعه ايجاد شود .

دكتر ميرزايي ضمن تاكيد بر لزوم آموزش به كودكان و به خصوص دانش آموزان ، تصريح كرد : اجراي چند مانور زلزله در مدرسه بدون ارائه آموزش هاي كافي و شناساندن ، علل ايجاد و راهكارهاي مقابله با آن كافي نيست چراكه اين مساله تنها موجب مي شود كه دانش آموزان به دليل عدم شناخت كافي، اين برنامه ها تنها در حد يك زنگ تفريح برايشان به حساب آمده و آنچنان كه بايد وشايد بهره لازم را از اين آموزش ها نگيرند .

وي حفظ خونسردي ، فاصله گرفتن از ساختمانها و شيشه ها ورفتن به فضاي باز را مهمترين اصول ابتدايي مواجهه با زلزله دانست و افزود : لازم است كه ارائه اطلاعات در زمينه زلزله و چگونگي مقابله با آن حتي به كتب درسي دانش آموزان نيز راه يافته و جرايد و صدا و سيما نيز آموزش هاي خود را مختص به مواقع احساس خطر نكرده و اين آموزش ها را به صورت مستمر تكرار كنند چراكه مسلما ارائه آموزش هاي فشرده همراه با وحشت و اضطراب آن هم در مقاطع خاصي از زمان كه احساس خطر بسيار زياد است ، هيچ كاري از پيش نخواهد برد .