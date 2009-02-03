18 پروژه تاریخی در یزد مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عزیزالله سیفی، ظهر امروز در نمایشگاه سی سال دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: سفره خانه سنتی عاشق مدینه، خانه گردشگری روستایی ده بالای تفت، هتل سنتی ادیب الممالک، آب انبار حاجی صادق شریف آباد اردکان، خانه افضلی اردکان، محل نمایشگاه دائمی صنایع دستی اردکان، خانه سنایی ارکان و حمام بنادکوک یزد از مهمترین پروژه های مرمتی در این ایام است.

وی افزود: آب انبار باغ گلدان تفت، زورخانه گرمسیر تفت، ساباط محیط زیست تفت، بادگیر مسجد جامع سرده تفت، آسیاب آبی سرده تفت، بقعه گنبدی مروست و مسجد شاه محمد ترکان خاتم نیز از دیگر پروژهای یاد شده است.

سیفی، مسجد دهقانیان خاتم، مسجد صاحب الزمان خاتم و مرمت و احیای حمام مهرپادین مهریز را طرحهایی اعلام کرد که عملیات مرمت و بازسازی آنها در دهه فجر آغاز خواهد شد.

وی کل هزینه های این پروژه را 11 میلیارد و 910 میلیون ریال اعلام و اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی این پروژه ها گامی در جهت توسعه و رونق صنعت گردشگری، صنایع دستی و حفظ آثار گذشتگان در استان یزد برداشته شود.

این مسئول همچنین از برپایی 10 نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر خبر داد و بیان داشت: این نمایشگاهها به منظور ارائه آثار هنرمندان و صنعتگران استان یزد در همه شهرستانهای استان به طور وسیع برگزار می شود.