فقط با واردات مشروط برنج موافق هستيم

دبير انجمن حمايت از برنج كشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با تاكيد بر اينكه درصورتي كه واردات برنج شامل تمامي راههاي وارداتي باشد با آن موافق هستيم گفت: اگر وزارت بازرگاني اقدام به واردات 400 هزار تن برنج با شرط اينكه اين ميزان واردات شامل تمامي كانالهاي واداتي برنج مانند تعاونيهاي مرزنشيني ، شركتهاي خصوصي و دولتي باشد موافق هستيم .

جميل عليزاده شايق با اشاره به نياز كشور به واردات برنج در سالجاري افزود: تا زمان افزايش توليد برنج، تغيير الگوي تغذيه ، كاهش ضايعات و كاهش مصرف سرانه برنج در غذاي خانوار بايد كسري برنج هاي مورد نياز را از طريق واردات جبران كرد.

وي ميزان كسري برنج را در سالجاري حدود 300 تا 500 هزار تن ذكر كرد و افزود: ميزان كسري برنج در سالجاري به طور ميانگين و با احتساب ذخيره سازي اين محصول حدود 400 هزار تن برآورد شده است.

عليزاده شايق با تاييد گفته هاي مسوولان شركت سهامي بازرگاني مبني بر واردات 400 هزار تن برنج در سالجاري گفت: قرار است در حال حاضر 200 هزار تن برنج وارد شود كه اين ميزان واردات تا سقف 400 هزار تن نيزمي تواند ادامه داشته باشد.

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