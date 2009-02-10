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۲۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۲۳

آگاهی سلامت/

کنترل دیابت به سلامت مغز و حافظه کمک می کند

کنترل دیابت به سلامت مغز و حافظه کمک می کند

کنترل دیابت و تنظیم قند خون از بروز صدمات وارده به مغز و حافظه جلوگیری کرده و از بروز آلزایمر جلوگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی وب مد، محققان اعلام کرده اند مصرف داروهای پایین آورنده قند خون و یا انسولین در مبتلایان به دیابت  از بروز صدمات به سلولهای مغزی و ارتباطات عصبی در مغز جلوگیری کرده و موجب عملکرد طبیعی ذهن و حافظه می گردد.

محققان معتقدند بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که به کنترل قند خون خود نمی پردازند بیشتر در معرض آسیبهای مغزی و حتی ابتلا به آلزایمر هستند.

این موضوع می تواند مقدمه ای برای کشف ارتباط بین حساسیت سلولها به انسولین و یافتن راهی به منظور کنترل و پیشگیری از آلزایمر باشد.

متخصصان توصیه می کنند افراد مبتلا به دیابت به طور مرتب و منظم قند خون خود را اندازه گیری کنند تا از بروز صدمات مغزی و حتی از دست دادن حافظه پیشگیری به عمل آید.

کد مطلب 828397

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