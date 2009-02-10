کنترل دیابت به سلامت مغز و حافظه کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی وب مد، محققان اعلام کرده اند مصرف داروهای پایین آورنده قند خون و یا انسولین در مبتلایان به دیابت از بروز صدمات به سلولهای مغزی و ارتباطات عصبی در مغز جلوگیری کرده و موجب عملکرد طبیعی ذهن و حافظه می گردد.

محققان معتقدند بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که به کنترل قند خون خود نمی پردازند بیشتر در معرض آسیبهای مغزی و حتی ابتلا به آلزایمر هستند.

این موضوع می تواند مقدمه ای برای کشف ارتباط بین حساسیت سلولها به انسولین و یافتن راهی به منظور کنترل و پیشگیری از آلزایمر باشد.

متخصصان توصیه می کنند افراد مبتلا به دیابت به طور مرتب و منظم قند خون خود را اندازه گیری کنند تا از بروز صدمات مغزی و حتی از دست دادن حافظه پیشگیری به عمل آید.