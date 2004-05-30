به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از سايت سخنگوي دولت بر اساس پيش‌نويس لايحه اسرار دولتي كه در كميسيون لوايح دولت طرح و ارائه شده است ، در ماده 19 اين لايحه هر يك از شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي يا واحدها و اشخاص حقوقي حقوق عمومي مي‌توانند از واحدهاي دولتي مشمول اين قانون درخواست كنند تا برخي اطلاعات طبقه ‌بندي شده را از طبقه ‌بندي خارج كنند يا درجه طبقه ‌بندي آنها را تقليل دهند و يا برخي طبقه‌ بندي ‌هاي غيرمستدل را ابطال كنند.



بر اساس ماده 20 اين لايحه ـ واحدهاي مذكور در مادة فوق كه چنين درخواستي را دريافت مي‌كنند بايد ظرف يك ماه آن را بررسي كرده و به صورت مستدل كتباً پاسخ دهند. در صورت عدم امكان پاسخگويي ظرف مدت مذكور، با ذكر دليل مي‌توان با اطلاع متقاضي تا 15 روز ديگر مهلت را تمديد كرد.



همچنين بر اساس ماده 21ـ مستخدمان و كاركناني كه تعهد خود را نسبت به پاسخگويي به درخواست اشخاص موضوع ماده 19 (مندرج در مادة 20) نقض كنند، به مجازات پيش بيني شده در ماده 576 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.



فصل دوم و سوم لايحه اسرار دولتي در پي مي آيد :

فصل دوم ـ طبقه‌بندي اسرار دولتي

بند اول ـ انواع و شيوه‌ طبقه‌بندي



ماده 7 ـ اطلاعاتي كه به عنوان اسرار دولتي قابل طبقه‌بندي هستند به اعتبار ميزان خسارت يا خطري كه افشاي غيرمجاز آنها ممكن است متوجه امنيت ملي ، منافع عمومي يا نظام امور سازمانها سازد به سه طبقه تقسيم مي‌شوند:

طبقه اول ـ اطلاعاتي كه افشاي غيرمجاز آنها به امنيت ملي خسارت جبران‌ ناپذير وارد مي‌كند.

طبقه دوم ـ اطلاعاتي كه افشاي غيرمجاز آنها امنيت ملي يا منافع عمومي را به مخاطره مي‌اندازد.

طبقه سوم ـ اطلاعاتي كه افشاي غيرمجاز آنها نظام امورسازمان‌ها را مختل و اجراي وظائف اساسي آنها را ناممكن مي‌سازد.



ماده 8 ـ اطلاعاتي كه در طبقه اول قرار مي‌گيرد با مهر «به كلي سري» و اطلاعاتي كه در طبقه دوم قرار مي‌گيرند با مهر « سري» واطلاعاتي كه در طبقه سوم قرار مي‌گيرند با مهر « محرمانه» مشخص خواهند شد.



ماده 9 ـ تعيين طبقه اطلاعاتي كه به عنوان اسرار دولتي قابل طبقه‌بندي هستند برعهده مسوول واحد تهيه كنندة اطلاعات يا مسؤول واحدي است كه براي اولين بار اطلاعات قابل طبقه‌بندي را دريافت مي‌كند. طبقه‌بندي اطلاعات به عنوان «به كلي سري» و «سري» توسط بالاترين مقام سازمان ذيربط يا مقام مأذون از جانب او صورت مي‌گيرد.

تبصره 1ـ در صورتي كه دو يا چند واحد دولتي به طور مشترك اطلاعات قابل طبقه‌بندي را توليد يا دريافت كنند بايد با موافقت يكديگر طبقة آنها را مشخص كنند. در صورت عدم توافق، مركز اسرار دولتي تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

تبصره 2ـ مقامات مادون اداري حق افزايش درجة طبقه‌بندي اطلاعات را ندارند. چنانچه اطلاعات طبقه‌بندي شده به واحد دولتي ديگري ارسال شوند واحد دريافت كنندة اطلاعات بدون كسب موافقت واحد ارسال كننده ، اختيار افزايش درجة طبقه‌بندي را ندارد. در صورت عدم توافق ميان واحد ارسال كننده و واحد دريافت كننده، اختلاف به مركز اسرار دولتي ارجاع خواهد شد تا تصميم نهايي اتخاذ كنند.



ماده 10ـ طبقة اطلاعات و سمت طبقه‌بندي كنندة آنها بايد بر روي وسيله‌اي كه اطلاعات در آن موجود مي‌باشد به نحو مقتضي مشخص شود. در مورد اسناد دولتي طبقة هر سند در صدر و ذيل سند و اگر سند در چند صفحه تهيه شده باشد در صدر و ذيل همه صفحات درج مي شود. چنانچه اطلاعات طبقه بنيد شده در يك نرم افزار يا تراشة الكترونيكي يا هر نوع وسيلة ضبط كنندة ديگر ذخيره شده باشد بايد طبقه آنها به نحو مقتضي در متن نرم افزار يا تراشه يا هر وسيله‌اي كه اطلاعات در آن ذخيره شده است مشخص شود به نحوي كه اگر بخشي از اطلاعات از پرونده خود جدا شود مشخص باشد كه اولا طبقه‌بندي شده است و ثانيا درجة طبقه‌بندي آن چيست.



ماده 11ـ در مورد طبقه‌بندي اطلاعات طبقه‌بندي شده‌اي كه از كشورهاي خارجي يا سازمان‌هاي بين‌المللي وصول مي‌شود، چنانچه تعهدات بين‌المللي خاصي وجود نداشته باشد مقررات اين قانون حاكم خواهد بود.



بند دوم ـ مدت طبقه‌بندي

ماده 12ـ اطلاعاتي كه با مهر «به كلي سري» طبقه‌بندي شده باشند بايد پس از انقضاي مدت 30 سال، اطلاعاتي كه با مهر «سري» طبقه‌بندي شده‌اند، پس از انقضاي مدت 20 سال و اطلاعاتي كه با مهر «محرمانه» طبقه‌بندي شده‌اند پس از انقضاي مدت 5 سال از طبقه‌بندي خارج شوند.



ماده 13ـ مدت‌هاي پيش بيني شده در ماده 12 را مي‌توان به دليل اهميت فوق‌العاده اطلاعات طبقه‌بندي شده، بر اساس آئين‌نامه‌اي كه ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تمديد كرد. ولي مجموع مدت طبقه‌بندي و مدت تمديد شده نبايد در اطلاعات «سري» بيش از 30 سال و در اطلاعات «محرمانه» بيش از 10 سال باشد.



ماده 14ـ چنانچه مدت‌هاي مذكور در ماده 12 منقضي شود و مدت طبقه‌بندي اطلاعات با رعايت مفاد ماده 11 تمديد نشود، اطلاعات طبقه‌بندي شده ، خود به خود از طبقه‌بندي خارج خواهند شد.



ماده 15 ـ افشاي مفاد اطلاعات طبقه‌بندي شده در سطح وسيعي از جامعه آن اطلاعات را از طبقه‌بندي خارج خواهد كرد.

فصل سوم ـ از طبقه‌بندي خارج ساختن اطلاعات يا تقليل طبقه ‌آنها



بند اول ـ تعريف و شيوة كار

ماده 16ـ اطلاعاتي كه به عنوان اسرار دولتي طبقه‌بندي شده‌اند در صورت تحقق يكي از دلايل زير يا بايد از طبقه‌بندي خارج شوند و يا درجه طبقه‌بندي آنها تقليل يابد:

1ـ چنانچه اوضاع و احوال به گونه‌اي تغيير يافته باشد كه ديگر دليلي براي حمايت از آن اطلاعات بعنوان اسرار دولتي وجود نداشته باشد.

2ـ واحدهاي دولتي در فهرست سازماني اطلاعاتي كه بعنوان اسرار دولتي طبقه‌بندي كرده‌اند تغييراتي داده باشند در اين صورت مسؤول واحدي كه اطلاعات را طبقه‌بندي كرده است آنها را از طبقه‌بندي خارج مي‌كند و يا درجه طبقه‌بندي را تقليل مي‌دهد.



ماده 17 ـ واحدهاي دولتي طبقه‌بندي كنندة اولية اطلاعات بايد حداكثر تا شهريور ماه هر سال، اطلاعات مذكور را مورد بررسي قرار دهند تا چنانچه دلايل و مباني طبقه‌بندي آن‌ها كلاً يا جزئاً‌ منتفي شده باشد حسب مورد آنها را از طبقه‌بندي خارج كنند و يا درجه طبقه‌بندي آنها را تقليل دهند.



ماده 18ـ از طبقه‌بندي خارج ساختن اطلاعات طبقه‌بندي شده آي كه از يك واحد دولتي به واحد دولتي ديگر فرستاده شده است توسط مسؤول واحد ارسال كنند‌ه‌اي كه طبقه‌بندي اوليه را انجام داده است صورت مي‌گيرد و نتيجه امر به واحد دريافت كننده نيز اعلام مي‌شود.



بند دوم ـ از طبقه‌بندي خارج ساختن اطلاعات يا تقليل درجة آنها بنا به درخواست متقاضيان

ماده 19ـ هر يك از شهروندان و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي يا واحدها و اشخاص حقوقي حقوق عمومي مي‌توانند از واحدهاي دولتي مشمول اين قانون درخواست كنند تا برخي اطلاعات طبقه‌بندي شده را از طبقه‌بندي خارج كنند يا درجه طبقه‌بندي آنها را تقليل دهند و يا برخي طبقه‌بندي‌هاي غيرمستدل را ابطال كنند.



ماده 20 ـ واحدهاي مذكور در مادة فوق كه چنين درخواستي را دريافت مي‌كنند بايد ظرف يك ماه آن را بررسي كرده و به صورت مستدل كتباً پاسخ دهند. در صورت عدم امكان پاسخگويي ظرف مدت مذكور، با ذكر دليل مي‌توان با اطلاع متقاضي تا 15 روز ديگر مهلت را تمديد كرد.

ماده 21ـ مستخدمان و كاركناني كه تعهد خود را نسبت به پاسخگويي به درخواست اشخاص موضوع ماده 19 (مندرج در مادة 20) نقض كنند، به مجازات پيش بيني شده در ماده 576 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.



ماده 22ـ اشخاص موضوع ماده 19 مي‌توانند نسبت به دلايل و توجيهاتي كه اطلاعات دولتي براساس آنها به عنوان اسرار دولتي طبقه‌بندي شده است نخست در «مركز اسرار دولتي» و سپس در ديوان عدالت اداري طرح دعوا كنند. چنانچه مركز مذكور يا ديوان، دليل و توجيهي براي طبقه‌بندي اطلاعات مورد شكايت نيايد يا دلايل و توجيهات موجود را كافي نداند حكم به خروج آن اطلاعات از طبقه‌بندي يا تقليل درجة آنها خواهد داد.