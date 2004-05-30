نحوه دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده دولت اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از سايت سخنگوي دولت بر اساس پيش‌نويس لايحه اسراردولتي كه دركميسيون لوايح دولت طرح و ارائه شده است ، در فصل چهارم آن ارايه دلايل لازم براي اثبات نفع مشروع در دسترسي به اطلاعات و تعهد كتبي نسبت به عدم افشاي اطلاعات از شرايط دسترسي شهروندان به اطلاعات عنوان شده است .



فصل چهارم‌ـ دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شدة دولتي در پي مي آيد:

بند اول ـ شرايط دسترسي



ماده 23ـ دسترسي شهروندان به اطلاعات طبقه‌بندي شدة دولتي جز با شرايط زير ممنوع است:

1ـ در صورتيكه طي درخواست كتبي دلايل لازم ارائه دهند كه در دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده نفع مشروع دارند.

2ـ نسبت به عدم افشاي اطلاعاتي كه به عنوان اسرار دولتي طبقه‌بندي شده‌اند كتباً‌ تعهد دهند.

تبصره ـ استفاده از اطلاعات طبقه‌بندي شده‌اي كه در دسترس شهروندان قرار مي‌گيرند تنها در چارچوب نفع مشروعي كه مورد پذيرش واقع شده است و با رعايت مقررات اين قانون مجاز خواهد بود.

3ـ كتباً اعلام نمايند كه محدوديت‌هاي پيش‌بيني شده در مادة 31 را مي‌پذيرند.

4ـ كتباً اعلام نمايند كه اعمال تدابير بازرسي در رابطه با آن اطلاعات از سوي مقامات اداري را كه در مواد 29 و 30 پيش‌بيني شده است مي‌پذيرند.

5ـ كتباً اعلام كنند كه از قوانين و مقرراتي كه دربارة اسرار دولتي وجود دارد آگاهي داشته و مسؤوليت ناشي از نقض آنها را درك مي‌كنند.



ماده 24ـ اگر شهروندي مجاز به دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده با درجة بالاتر شناخته شود اجازة دسترسي به اطلاعات درجة پايين‌تر را نيز خواهد داشت مشروط بر آنكه با اطلاعات به كلي سري ارتباط كامل داشته و براي هدف مورد نظر او كه قبلاً دلايل آن را اعلام كرده ضروري باشد.



ماده 25 ـ شهرونداني كه درخواست دسترسي آنها به اطلاعات طبقه‌بندي شده رد مي‌شود، حق دارند تا از «مركز اسرار دولتي» درخواست تجديد نظر كنند. چنانچه درخواست آنها در اين مرحله نيز رد شود، حق مراجعه به ديوان عدالت اداري خواهند داشت.



ماده 26ـ مستخدمان و كاركنان دولت تنها در صورتي اجازه دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شدة دولتي را دارند كه انجام وظايف اداري آنها متوقف بر دسترسي باشد. در اين صورت، درخواست دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده بايد به تاييد مقام صلاحيت دار رسيده باشد.



ماده 27ـ مستخدمان و كاركنان دولت كه بر حسب شرح وظايف خود به طور مستمر اجازة دسترسي به اسرار دولتي را دارند بايد تعهد كتبي مبني بر عدم افشا بدهند. اين اشخاص بايد رضايت خود را نسبت به تحقيقاتي كه به شرح زير نسبت به آن‌ها به عمل خواهد آمد كتباً اعلام كنند:



1ـ نام و نام خانوادگي (كنوني و قبلي)

2ـ زمان و مكان تولد

3ـ تابعيت (ذاتي يا اكتسابي بودن تابعيت، واحد يا مضاعف بودن آن)

4ـ محل سكونت و اقامت

5ـ وضعيت تجرد يا تاهل و تعداد فرزندان

6ـ مشخصات همسر و فرزندان شامل نام و نام‌خانوادگي آنها، زمان و مكان تولد، محل سكونت و شغل آنها

7ـ نام و نام خانوادگي والدين، برادر يا خواهر، تني يا ناتني بودن آنها، زمان و مكان تولد و نشاي كنوني آنها

8ـ سطح تحصيلات

9ـ وضعيت نظام وظيفه

10ـ شغل‌هاي قبلي و مشخصات كارفرماهاي قبلي

11ـ سوابق كيفري

12ـ اعتياد به الكل يا مواد مخدر

13ـ سابقه ارتباط با سازمان‌هاي اطلاعاتي داخلي يا خارجي



ماده 28 ـ اشخاص زير در چارچوب اختيارات يا وظايف مستقيم رسمي خود بدون تنظيم تعهدنامه موضوع مادة 27 مي‌توانند به اسرار دولتي دسترسي داشته باشند:

1ـ مقام رهبري و نمايندگان ويژة ايشان

2ـ رئيس جمهور و نمايندگان ويژه ايشان

3ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي

4ـ رئيس قوه قضائيه

5ـ معاونان رئيس جمهور

6ـ وزراء

7ـ دادستان كل كشور

8ـ دبير شوراي نگهبان

9ـ دبير شوراي عالي امنيت ملي

10ـ رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام

11ـ دادستان ديوان محاسبات كشور

12ـ رئيس مركز اسرار دولتي

13ـ رئيس دفتر نظارت در حوزه صلاحيت خود

14ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور



بند دوم ـ موارد ممنوعيت دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده دولتي

ماده 29ـ اشخاص زير از دسترسي به اسرار دولتي ممنوع هستند:

1ـ اشخاصي كه تابعيت خارجي دارند.

2ـ اشخاص فاقد تابعيت

3ـ اشخاصي كه به دليل محكوميت كيفري مؤثر از حقوق اجتماعي محروم شده و سابقة محكوميت از سجل كيفري آنها حذف نشده است.

4ـ اشخاصي كه عمداً اطلاعات غلطي دربارة خود ارائه دهند تا تصميم راجع به دسترسي آنان به اسرار دولتي را تحت تاثير قرار دهند.



ماده 30ـ اشخاصي كه داراي تابعيت مضاعف هستند يا در يك كشور خارجي اقامت دائم دارند و مهاجرين مطابق با آئين‌نامه‌اي كه توسط هيات وزيران ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تصويب خواهد شد با لحاظ مقررات اين قانون مجاز به دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شدة دولتي خواهند بود.

بند سوم ـ محدوديت‌هاي ناشي از دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده دولتي



ماده 31ـ ترك كشور يا ازدواج با اتباع خارجي توسط اشخاصي كه به اطلاعات طبقه‌بندي شدة به كلي سري دسترسي يافته‌اند منوط به اطلاع قبلي واحد دولتي مربوط خواهد بود .