قيمت زمين در حسن آباد 70 درصد افزايش يافت

راه اندازي فرودگاه امام ، احداث شهركهاي صنعتي و انتقال زندانهاي اوين و قصر به منطقه حسن آباد، موجب افزايش قيمت 60 تا 70 درصدي قيمت زمين در اين شهر شده است.

شهردار حسن آباد قم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: افتتاح فرودگاه امام، استقرار شهرك صنعتي شمس آباد، موجب شده كه اين منطقه با مهاجرت هاي بي رويه و در نتيجه افزايش قيمت مسكن مواجه شود.

سيد كاظم آشتياني تاكيد كرد: با توجه به نزديكي شهر حسن آباد به كلان شهري مانند تهران پيش بيني مي شود در مدت كوتاهي علاوه بر بالارفتن ارزش افزوده زمين در اين شهر با مشكل كمبود مسكن نيز مواجه شويم.

وي تصريح كرد: قيمت اجاره خانه نيز در سالجاري در مقايسه با سال گذشته در اين شهر بيش از200 درصد افزايش داشته است.

آشتياني با اشاره به اينكه 50 درصد از شهر حسن آباد داراي بافت مسكوني جديد است گفت: تمامي سازه هاي جديد در اين شهر ملزم به رعايت آيين نامه 2800 هستند.

وي خواستار سرمايه گذاري وزارت مسكن و شهرسازي در شهر حسن آباد شد و گفت: وزارت مسكن مي تواند با ساخت خانه هاي ارزان قيمت و اجاره به شرط تمليك در اين منطقه علاوه بر حل مشكل مسكن اقشار جامعه موجب كاهش مشكلات عديده مسكن در تهران شود .