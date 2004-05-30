مشاورين و معاون برنامه ريزي و سياستگذاري اشتغال وزارت كار منصوب شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اين احكام ، عبدالرحمن تاج الدين به سمت مشاور عالي و بازرس ويژه وزير، صادق بختياري به سمت مشاور وزير درامور اشتغال و محمدرضا سپهري به سمت معاون برنامه ريزي و سياستگذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي منصوب شدند.

پيش از اين دكتر بختياري در سمت معاونت برنامه ريزي و سياستگذاري اشتغال و دكتر سپهري به عنوان مشاور وزير و رييس موسسه كار و تامين اجتماعي انجام وظيفه مي كردند.

همچنين طي حكمي از سوي مهندس سيد علي اكبر طاهايي، آقاي بهادر كاظمي به عنوان مدير كل امور اداري و توسعه منابع انساني منصوب شد.

وي پيش از اين به عنوان معاون اداره كل اشتغال اتباع خارجي انجام وظيفه كرد.

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