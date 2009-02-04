تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با هفتم صفر سال 1430 هجری قمری و برابر است با چهارم فوریه سال 2009 میلادی.

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری 9 دیدار زیر پیگیری می شود:

* داماش گیلان - پرسپولس تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه عضدی رشت

* ذوب آهن اصفهان - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه فولادشهر

* مقاومت سپاسی شیراز - ابومسلم مشهد، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پیکان قزوین - استقلال اهواز، ساعت 14:45، ورزشگاه رجایی قزوین

* سایپا کرج - ملوان بندرانزلی، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرج

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه فولادشهر

* مس کرمان - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه باهنر کرمان

* پیام خراسان - صبای قم، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* راه آهن شهرری - استقلال تهران، ساعت 15:45، ورزشگاه آزادی تهران

- در ادامه دیدارهای دوستانه ملی امروز مسابقات زیر برگزار می شود:

* کره جنوبی - بحرین

* ژاپن - فنلاند

- سه نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز از امکانات ورزشگاه آزادی تهران بازدید می کنند.

- نشست انتخاب کارگردان مراسم افتتاحیه و اختتامیه دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ساعت 16 امروز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار می شود.

- مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:

* یوونتوس - ناپولی

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا امشب با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:

* سویا - اتلتیک بیلبائو

- مرحله یک سی و دوم رقابت های جام حذفی انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* آستون ویلا - دونکاستر

* ناتینگهام فارست - دربی کانتی

* بلاکبرن راورز - ساندرلند

* اورتون - لیورپول

- دکتر کانگ یونگ جونگ رئیس فدراسیون جهانی بدمینتون امروز و در آستانه آغاز نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی دهه فجر به ایران می آید.