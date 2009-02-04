تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با هفتم صفر سال 1430 هجری قمری و برابر است با چهارم فوریه سال 2009 میلادی.
- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری 9 دیدار زیر پیگیری می شود:
* داماش گیلان - پرسپولس تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه عضدی رشت
* ذوب آهن اصفهان - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه فولادشهر
* مقاومت سپاسی شیراز - ابومسلم مشهد، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز
* پیکان قزوین - استقلال اهواز، ساعت 14:45، ورزشگاه رجایی قزوین
* سایپا کرج - ملوان بندرانزلی، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرج
* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه فولادشهر
* مس کرمان - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه باهنر کرمان
* پیام خراسان - صبای قم، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* راه آهن شهرری - استقلال تهران، ساعت 15:45، ورزشگاه آزادی تهران
- در ادامه دیدارهای دوستانه ملی امروز مسابقات زیر برگزار می شود:
* کره جنوبی - بحرین
* ژاپن - فنلاند
- سه نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز از امکانات ورزشگاه آزادی تهران بازدید می کنند.
- نشست انتخاب کارگردان مراسم افتتاحیه و اختتامیه دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ساعت 16 امروز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار می شود.
- مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:
* یوونتوس - ناپولی
- دور رفت از مرحله نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا امشب با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:
* سویا - اتلتیک بیلبائو
- مرحله یک سی و دوم رقابت های جام حذفی انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* آستون ویلا - دونکاستر
* ناتینگهام فارست - دربی کانتی
* بلاکبرن راورز - ساندرلند
* اورتون - لیورپول
- دکتر کانگ یونگ جونگ رئیس فدراسیون جهانی بدمینتون امروز و در آستانه آغاز نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی دهه فجر به ایران می آید.
نظر شما