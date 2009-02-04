تقویم ورزشی

  1. ورزش
خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر و همچنین برگزاری مسابقات فوتبال در اروپا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با هفتم صفر سال 1430 هجری قمری و برابر است با چهارم فوریه سال 2009 میلادی.

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری 9 دیدار زیر پیگیری می شود:
* داماش گیلان - پرسپولس تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه عضدی رشت
* ذوب آهن اصفهان - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه فولادشهر
* مقاومت سپاسی شیراز - ابومسلم مشهد، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز
* پیکان قزوین - استقلال اهواز، ساعت 14:45، ورزشگاه رجایی قزوین
* سایپا کرج - ملوان بندرانزلی، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرج
* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه فولادشهر
* مس کرمان - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه باهنر کرمان
* پیام خراسان - صبای قم، ساعت 14:45، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* راه آهن شهرری - استقلال تهران، ساعت 15:45، ورزشگاه آزادی تهران

- در ادامه دیدارهای دوستانه ملی امروز مسابقات زیر برگزار می شود:
* کره جنوبی - بحرین
* ژاپن - فنلاند

- سه نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز از امکانات ورزشگاه آزادی تهران بازدید می کنند.

- نشست انتخاب کارگردان مراسم افتتاحیه و اختتامیه دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ساعت 16 امروز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار می شود.

- مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:
* یوونتوس - ناپولی

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا امشب با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:
* سویا - اتلتیک بیلبائو

- مرحله یک سی و دوم رقابت های جام حذفی انگلستان با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* آستون ویلا - دونکاستر
* ناتینگهام فارست - دربی کانتی
* بلاکبرن راورز - ساندرلند
* اورتون - لیورپول

- دکتر کانگ یونگ جونگ رئیس فدراسیون جهانی بدمینتون امروز و در آستانه آغاز نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی دهه فجر به ایران می آید.

