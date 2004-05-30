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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۳۲

معاون سازمان سنجش در گفتگو با "مهر"خبرداد:

آغاز ثبت نام آزمون كارداني پيوسته ؛ 11 خردادماه

آغاز ثبت نام آزمون كارداني پيوسته ؛ 11 خردادماه

معاون اجرايي سازمان سنجش گفت: ثبت نام داوطلبان شركت كننده در آزمون كارداني پيوسته فردا در سراسر كشور آغاز مي شود.

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كارداني پيوسته آموزشگاههاي فني حرفه اي از روز دوشنبه 11 خردادماه آغاز وتا پايان روز چهارشنبه 20 خردادماه در سراسر كشورادامه دارد.

وي افزود: داوطلبان مي توانند در مهلت تعيين شده با مراجعه به دفاتر پستي نسبت به دريافت دفتر چه راهنماي آزمون ، تقاضانامه كامپيوتري ، پاكت مخصوص ارسال مدارك  ومكاتبه ثبت نام اقدام نمايند.

گفتني است، داوطلبان بايد پس از تكميل مدارك ثبت نام آنها را از همان باجه پستي كه مدارك را تحويل گرفته اند ، با پست سفارشي به آدرس سازمان سنجش آموزش كشور ارسال نمايند.  

کد مطلب 82861

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