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۱۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۳

مدارس استان زنجان با هیئت شنا همکاری نمی‌کنند

مدارس استان زنجان با هیئت شنا همکاری نمی‌کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم واترپلو نونهالان استان زنجان از عدم همکاری مدارس با هیئت شنای زنجان انتقاد کرد.

محمد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، از آنجا که برای نتیجه‌گیری در سطوح پایه به زمان بیشتری جهت هماهنگی تیمی نیاز داریم، به همین خاطر ورزشکاران باید زمان بیشتری را در اختیار مربیان باشند، اما این امر به واسطه عدم همکاری مدارس و صادر نکردن مرخصی برای ورزشکاران، تحقق نیافته است.

وی رشد و ارتقای هر رشته ورزشی را منوط به تقویت سطوح پایه اعلام کرد و افزود: از مدارس سطح استان انتظار داریم تا همکاری بیشتری با هیأت‌های ورزشی در راستای تقویت تیم‌های سطوح پایه استان داشته باشند.

نجفی در خصوص عملکرد واترپلوئیست‌های نونهال زنجان در چهارمین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور که منجر به کسب مقام پنجمی برای این تیم شد، ادامه داد: از عملکرد بازیکنان راضی نیستیم؛ چرا که نتوانستند در حد انتظارات ما ظاهر شوند، هر چند قضاوت‌های بحث برانگیز در این مسابقات نیز ضربات جبران‌ناپذیری را بر تیم واترپلو زنجان وارد کرد.

نجفی، کمبود امکانات برای رده سنی نونهالان را یکی از دغدغه‌های هیأت شنا در برگزاری مسابقات کشوری دانست و افزود: رده سنی نونهالان امکانات مخصوص به خود را می‌طلبد که امیدواریم با تحقق یافتن تجهیزات واترپلو نونهالان، شاهد هنرنمایی ورزشکاران این رده سنی در طول مسابقات باشیم.

کد مطلب 828659

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