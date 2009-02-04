انقلاب اسلامی ایران سر آغاز بازگشت ارزشها و باورهای دینی بود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان متن کامل بیانیه ادیان الهی در اصفهان که شامگاه گذشته در جشن ادیان الهی در اصفهان قرائت شد بدین شرح است: درود فراوان بر شما خدمتگذاران ملت ایران، روحانیون گرانقدر و نماینگان اقلیتهای دینی، بسیار خوشبختیم در جمعی حضور داریم که نمایندگان همه ادیان الهی در آن حاضرند و برای بزرگداشت و یادبود انقلابی که در ماهیت خود نور و اراده تازه ای در سراسر جهان تباند و راه تازه ای را به ما نشان داد در کنار هم گرد آمده ایم.

در این بیانیه که دهه فجر یادآور پایمردی های رهایی بخش و مبارزات تاریخی مردم آزادی خواه در برابر حاکمیت استبداد و سلطه خارجی دانسته آزادی را نعمتی خدادادی دانسته که خداوند نصیب همه انسانها نموده و پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در تاریخ ملتهای جهان می داند برای به دست آوردن نعمت آزادی که انقلاب ایران در سایه فرزانه ای از دیار مهر و آفتاب راه خویش را باز یافت و سرآغازی شد بر بازگشت به ارزشها و باورهای دینی، فرهنگی، ملی و دستیابی به استقلال خود باوری و آزادی

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است درست است که ما همه متدین به ادیان مختلف هستیم و به تبع آن عادات آیینها و برخی از اعتقادات متفاوت و متمایز از یکدیگر داریم اما آنچه که هم در اسلام و هم در مسیحیت و هم در دین یهود و زرتشت دیده می شود آن اشتراک انسانی است که راه اساسی و اصلی ما را مشخص می کند ممکن است راهها از جهاتی مختلف باشد اما هدف یکسان است که به همین ترتیب است که زندگی و هستی مسالمت آمیز در این کشور و در این فرهنگ و در اتحاد ادیان صابت کرده که در راههای مختلف می توان به هدف یکسانی رسید.

همچنین در این بیانیه تصریح شده که ملت ما این افتخار را داشت که با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و طنین وحدانیت در عرصه جهان، حاکمیت خد را اعلام نماید و حماسه ای جاودان را بر تارک تاریخ بیافریند.

امروز به شکرانه دست ها خونهایی که نهال این انقلاب رسم رستن آموختند و به پاس وحدت که اصل بنیادی و از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی و میراث امام راحل (ره) است و در سال نوآوری و شکوفایی و در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ما اقلیتهای دینی، ضمن تجدید میثاق دوباره با آرمانهای امام خمینی (ره) و خون های پاک شهیدان پر افتخارما وفاداری به پیمان ابدی تا تحقق عدالت در پهنای گیتی بر ادامه راه ایشان و کسب مدارج عالی و افزایش توانمندی های تکنولوژیکی ایران پای می فشاریم و بر تحقق استمرار آن اصرار داریم.

در بخش پایانی این بیانیه مشترک آمده است: ما اقلیتهای دینی در این کشور حضور داشته و همپای سایر هموطنان عزیزمان در راه اعتلای این مردم و کشور کوشش می نماییم و دین خود را به این مملکت ادا کرده و می کنیم، و امیدواریم که با مسئلت از خداوند بتوانیم در راه ازادی، استقلال و شکوفایی هر چه بیشتر وطن مان تلاش کنیم که برای دیدن آن افق روشن و پیروزی همگانی متحد باشیم.