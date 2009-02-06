به گزارش خبرنگار مهر در یزد، استان یزد به دلیل واقع بودن در مرکز کشور و برخورداری از آب و هوای گرم و سوزان کویری، چندان مورد توجه سلطنت پهلوی و دست نشانده های وی نبود و آنها گمان می کردند مردم یزد از اتفاقات سایر نقاط کشور بی اطلاع هستند و تمایل چندانی به شرکت در این مبارزات ندارند از اینرو بیشتر مبارزان بزرگ انقلابی را به این شهر تبعید می کردند.

اما رژیم پهلوی هرگز گمان نمی کرد زیر خاکستر خاموش این استان، آتشی بزرگ شعله ور است که روزی دامنگیر رژیم خواهد شد. در طول سالهای مبارزات انقلابی مردم در سراسر کشور، در استان یزد نیز تظاهرات و قیامهای بزرگی شکل گرفت که آن نیز به سهم خود نقش موثری در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت.

یزد در سالهای خفقان حکومت پهلوی مبارزان بزرگی را به خود دید و در خود پروراند که نمونه های آن در تاریخ این انقلاب کم نظیر است. مردان بزرگی در طول این سالها به استان یزد تبعید شدند و نهضت امام خمینی (ره) را در این استان ترویج دادند که از آن جمله می تواند به تبعید رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای اشاره کرد.

آیت الله خامنه ای در طول سالهای مبارزاتی خود مدتی را به استان یزد تبعید شدند و در طول مدت تبعیدشان، مورد استقبال بزرگان استان نظیر آیت الله صدوقی و آیت الله سیدروح الله خاتمی قرار گرفتند. علاوه بر این نقش آیت الله صدوقی نیز در دوران انقلاب و در سالهای مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی انکارناپذیر است.

در سالهای پیش از انقلاب، یزد در حد روستایی مترقی بود و مردم شهر از حداقل امکانات برخوردار بودند.

نقش وی به حدی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران موثر بود که پس از پیروزی، به عنوان نخستین کسانی بود که به دست منافقان به شهادت رسید و چهارمین شهید محراب نام گرفت. این نمونه ها مشتی از خروارها زن و مرد مجاهدی است که در آن دوران به یاد ماندنی، همچون سرو ایستادند و هرگز زیر بار زور و ستم نرفتند و ظلم را هیچگاه برای هموطنان خود نیز نخواستند.

اما با کمی تامل در آمار و ارقام رخدادهای عمرانی در طول سی سال گذشته، موقعیت یزد در سالهای قبل از انقلاب نیز بر همگان روشن خواهد شد. یزد به رغم برخورداری از بزرگان و اندیشمندان در صحنه های مختلف و میزبانی از مردان فرزانه روزگار، در آن سالها در حد روستایی مترقی بود و مردم شهر از حداقل امکانات برخوردار بودند و با این اوصاف وضعیت مردم روستاهای این استان، نیازی به شرح ندارد و خود کتابی خوانده شده است.

یزد نیز مانند بسیاری از استانهای محروم و جنوبی کشور در سالهای قبل از انقلاب از نظر بهداشتی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، رفاهی و .... در وضعیتی بسیار نامطلوب بود و در این بین مردم روستا بیش از مردم شهر دچار آسیب می شدند. در آن روزها اغلب مردم بی سواد بودند، از خانه های بهداشت خبری نبود، مراکز درمانی انگشت شمار بود، آب شرب بهداشتی در روستاها وجود نداشت و مردم شهر نیز از آبی شور و غیربهداشتی استفاده می کردند، هیچ خبری از سالنهای ورزشی و سینما نبود، مدارس انگشت شمار بودند و تنها عده ای خاص از آن استفاده می کردند و وضعیت اقتصادی مردم نیز در فرسنگها زیر خط فقر قرار داشت.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یزد نیز دستخوش تغییرات بسیاری شد و توانست همگام با سایر استانها پله های ترقی را گام به گام طی کند.

به زعم بسیاری، یزد از لطمات جنگ تحمیلی به دور بود اما به جرات می توان گفت گرچه یزد به لحاظ موقعیت جغرافیایی از نقاط امن در دوران جنگ تحمیلی بود اما هیچگاه از تبعات آن بی بهره نبود و نمونه بارز آن تقدیم چهار هزار شهید از این استان در آن سالها که جمعیت یزد به مرز 900 هزار نفر نرسیده بود، است.

پس از جنگ، سازندگی در این استان نیز آغاز شد و رفته رفته بوی امید و نشاط در کوچه های قدیمی شهرهای این استان نیز پیچید. نهضت سوادآموزی با عزمی جدی وارد عرصه شد و آمار 68 درصدی بی سوادی در سال 55 در شهرها و روستاهای یزد را در سالگرد سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران به 11 درصد رساند.

رستگاری، مدیر نهضت سوادآموزی یزد آمار این مرکز را در مقایسه با سالهای قبل از انقلاب چنین تشریح کرد: در سال 55 به ازای هر 2.5 نفر یک بی سواد داشتیم اما امسال به ازای هر 9.5 نفر یک بی سواد داریم این درحالی است که بیشتر بی سوادان در روستاها و افراد بالای 50 سال هستند.

در سالهای قبل از انقلاب مردم به آب غیربهداشتی و شور با سخت ترین شرایط ممکن دسترسی داشتند اما هم اکنون 640 روستا با 80 هزار مشترک به آب لوله کشی گوارا و بهداشتی دسترسی دارند.

شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی نیز سخت ترین ماموریتها را در این سالها با موفقیت به انجام رساندند به نحوی که مردم این استان به جای استفاده از آب شور، چند سالی است که از آب گوارای زاینده رود برای مصارف خوراکی و بهداشتی استفاده می کنند و در روستاها نیز وضعیت آبرسانی به مردم قابل مقایسه با 30 سال گذشته نیست.

در سالهای قبل از انقلاب مردم به آب غیربهداشتی و شور با سخت ترین شرایط ممکن دسترسی داشتند اما هم اکنون 640 روستا با 80 هزار مشترک به آب لوله کشی گوارا و بهداشتی دسترسی دارند و حتی وضعیت سرانه های خطوط انتقال آب در روستاها بیشتر از شهرهاست. به گفته حاتمی، مدیر آب و فاضلاب روستایی استان یزد، شاخص بهره مندی روستاها در کل کشور از آب شرب بهداشتی 69.66 درصد است اما این رقم در یزد به 82 درصد رسیده است و تا پایان امسال نیز به 87 درصد خواهد رسید.

چرخهای صنعت نیز در سالهای پس از انقلاب چرخید و با سرعتی باور نکردنی امروز یزد یکی از قطبهای صنعت و معدن کشور به شمار می رود.

در سالهای قبل از انقلاب تعداد انگشت شماری معدن در استان غنی یزد استخراج می شد و فرآورده های آن به کارخانه های سایر استانها یا به خارج از کشور صادر می شد و وضعیت کارخانه ها نیز به جز چند کارخانه ریسندگی در شرایط چندان مطلوبی نبود اما امروز شهرستان بافق قطب معدن کشور و شهرهای میبد، اردکان، بافق و مهریز قطب صنعت این استان هستند.

امسال در سی امین سالگرد انقلاب اسلامی و در آذرماه گذشته، دو معدن میشدوان در بافق و چادرملو در اردکان به بهره برداری رسید که ذخایر آن به سهم خود در کشور بی نظیر است. کارخانجات گندله سازی اردکان و ذغالشویی طبس نیز که امسال به بهره برداری رسیده اند به فراخور حال خود سهم مهمی در چرخه صنعت و اقتصاد کشور ایجاد می کنند. موارد یاد شده نیز تنها بخشی از اتفاقات خوبی است که در سالهای بعد از انقلاب اسلامی ایران در استان یزد به وقوع پیوسته و بسیاری دیگر از این موارد را در طول سالهای گذشته شاهد بودیم.

از این رهگذر تنها به ذکر نمونه های قابل توجه بسنده می شود تا ظرفیت استانی همچون یزد که در سالهای دهه 40 و 50 بیشتر به روستایی می ماند، بر همگان نمایان شود.

یزد در این سالها به قطب درمان ناباروری در خاورمیانه تبدیل شده و در عرصه های دیگر نیز شامل این عناوین است: رتبه دوم باسوادی کشور، کسب رتبه اول کنکور کشور در 15 سال متوالی، دارای کمترین نرخ بیکاری کشور، دارای رتبه ششم صنعت، تولید کننده 80 درصد سنگ آهن کشور، تولید 45 درصد کاشی و سرامیک کشور، دارنده 27 درصد صنعت نساجی کشور، دارای 26 درصد معادن ذغال سنگ کشور، رتبه دوم تولید پسته، رتبه چهارم تولید محصولات گلخانه ای، رتبه دوم تولید زعفران و رتبه پنجم انار و پوشش 100 درصدی پزشک خانواده. در طول سال جاری نیز اتفاقات خوبی در استان یزد رخ داد که از آن جمله تاسیس نخستین دفتر استانی نخبگان است.

ناگفته پیداست که همه این موفقیتها در سایه پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و با تلاش مردان مرد این سرزمین و حضور مسئولانی دلسوز در طول 30 سال گذشته محقق شده و هنوز نیز به قول بسیاری از مسئولان استان، یزد ظرفیتهایی بیش از این را داراست و تنها همت و صلابت و پشتکار این ظرفیتهای عظیم را به عرصه شکوفایی می رساند.