نبايد ارزش سرمربي تيم ملي را پايين آورد

ناصرصالح مربي پيشين تيم ملي فوتبال اميد كشورمان درگفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: بازي كردن در تيم ملي بايد براي هربازيكني افتخاربزرگي باشد و شرايط به گونه اي نباشد كه سرمربي تيم ملي يك كشورچند ساعت منتظربماند تا دودقيقه با يك بازيكن صحبت كند.

صالح با تاكيد براين تكته كه فدراسيون فوتبال بايد به سرمربي تيم ملي اختيارتام بدهد، ياد آورشد: تيم ملي ما درشرايط بسيار حساسي قراردارد وهمه عوامل بايد دست دردست هم بدهند تا اين تيم دررقابتهاي مقدماتي جام جهاني وجام ملتهاي آسيا موفق باشد. فدراسيون فوتبال نيزبايد تمام ابزاروامكانات را دراختيارتيم ملي قراردهد وبا حمايت ازاين تيم اميدوار به موفقيت درجام ملتهاي آسيا باشد ودرغير اين صورت سرمربي تيم را مورد بازخواست قراردهد.

مربي سابق تيم ملي اميد كشورمان درارزيابي خود ازشرايط فعلي تيم ملي بزرگسالان كشورمان خاطر نشان ساخت: به هرحال بازيكناني كه به اردوي تيم ملي دعوت شده اند ازبهترين هاي ايران هستند و بسياراميدورايم كه اين بازيكنان بتوانند براي ايران افتخارات تازه اي را به ارمغان آورند. با اين حال تنها نگراني بابت تيم ملي عدم انسجام تاكتيكي لازم است كه درچند بازي گذشته اين تيم به چشم آمد. اكثرگلهايي كه تا به حال تيم ملي به ثمررسانده ازخلاقيت و حركات انفرادي بازيكنان بدست آمده و به نظر مي رسد كه اين تيم به هماهنگي تاكتيكي بيشتري نيازدارد تا دررقابتهاي آينده نتايج بهتري كسب كند. البته با گذشت زمان وانجام بازيهاي تداركاتي بيشترمي توان اين مشكل راهم ازبين برد.

ناصرصالح درمورد آينده خودش گفت : چند پيشنهاد ازتيم هاي ليگ دسته اول آزادگان و تيم هاي عربي دريافت كرده ام كه درحال بررسي آنها هستم و طي روزهاي آينده تصميم نهايي ام را اتخاذ خواهم كرد. قراراست هفته آينده نماينده يكي از تيم هاي كويت وارد ايران شود تادرمورد قبول سرمربيگري اين تيم مذاكره كنيم. ضمن اينكه فدراسيون فوتبال امارات نيز پيشنهاد كرده است با حضور دراين كشورساختار فوتسال امارات را پي ريزي كنيم كه هنوزبه آنها جوابي نداده ام.

وي ادامه داد: هرچند پيشنهاداتي ازفوتسال و فوتبال دريافت كرده ام اما هدفم اين است كه ابتدا دركشور خودم و سپس درتيم هاي فوتبالي فعاليتم را ادامه دهم كه درهمين راستا پس از بررسي هاي لازم به يكي از پيشنهادات تيم هاي ليگ يكي پاسخ خواهم داد.

مربي پيشين تيم ملي اميد درپايان تصريح كرد: درصورتي كه فدراسيون فوتبال به مربياني امثال بنده كه سالهاست به كارسازندگي درفوتبال پرداخته ايم، بهاء لازم را ندهد و متوجه شوم كه واقعا به درد اين فوتبال نمي خورم، براي هميشه فوتبال را كنار خواهم گذاشت و به سراغ فوتسال خواهم رفت.