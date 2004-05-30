بورس فلزات اصفهان بزودي راه اندازي مي شود

مجري بورس فلزات اصفهان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: پس از 14 ماه مطالعه براي معامله همزمان فلزات در تهران و اصفهان، بورس فلزات اصفهان بزودي راه اندازي خواهد شد.

حسن خاكبازان تصريح كرد: به علت وجود دو كارخانه بزرگ فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان با سهمي 70 درصدي از توليدات داخلي و بر اساس بررسي هاي كارشناسي نخستين شعبه بورس فلزات در اصفهان راه اندازي خواهد شد.

وي افزود: روش اتصال بورس فلزات اصفهان به بورس فلزات تهران برخلاف بورس اوراق بهادار كه از طريق خطوط مخابراتي است ، بصورت ماهواره اي خواهد بود و معاملات بطور همزمان با حذف بعد مسافت در دو تالار انجام مي شود.

به گفته وي، درحال حاضرحدود 80 درصد از كارهاي ساختماني و تجهيزات ساختاري بورس فلزات اصفهان انجام و تجهيزات نرم افزاري آن نيز خريداري شده است.

مجري راه اندازي بورس فلزات تهران تصريح كرد: در بورس فلزات اصفهان افزايش كارگزار نخواهيم داشت و كارگزاران بورس فلزات تهران با داير كردن شعبه در آنجا به فعاليت خود ادامه مي دهند.



وي افزود: شعبه بورس فلزات اصفهان در كوتاه مدت موجب گسترش بازار بورس فلزات، حذف رانت هاي موجود در حاشيه بازار، افزايش سرعت انتقال اطلاعات در انجام معاملات و توزيع امكانات در مراكز مهم اقتصادي و صنعتي و دسترسي آسان به بازار براي فعالان فلزات مي شود.

خاكبازان گسترش فرهنگ سرمايه گذاري در بورس كالا كه از سياستهاي دولت در شوراي بورس فلزات است، جذب سرمايه گذاري هاي مردمي ، توزيع امكانات و رونق اقتصادي در مناطق توليدي و اشتغالزايي را از اثرات بلند مدت راه اندازي شعبه هاي جديد بورس فلزات در ساير شهرستانها برشمرد.