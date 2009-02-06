مسابقه برنامه نویسی دانش آموزی برگزار شد

دکتر یحیی تابش دبیر مسابقه برنامه نویسی دانش آموزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مسابقه به ابتکار دانشگاه شریف و همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: مسابقه برنامه نویسی در سطح دانش آموزی با هدف پرورش استعداد دانش آموزان، رشد خلاقیتهای آنها و آشنا کردن دانش آموزان با تکنیکهای کامپیوتری برگزار می شود.

وی افرود: در این دوره از رقابتها 120 تیم از دبیرستانها که از سوی وزارت آموزش و پرورش معرفی شده اند، شرکت کردند حد اکثر اعضای این تیمها 3 نفر است.

تابش اظهار داشت: تیمهای 3 نفره باید سئوالات ارائه شده را با استفاده از کامپیوتر حل و برای داوران ارسال کنند. این کامپیوترها به شبکه داخلی متصل است و مسایل حل شده توسط داوران بررسی می شود. چنانچه پاسخ صحیح باشد امتیاز داده می شود و در صورت نادرست بودن پاسخها به تیمها شانس مجدد داده می شود به این ترتیب که مجددا سئوالات به تیمها ارائه می شود تا پاسخ صحیح را وارد کنند.

به گفته وی تعداد 9 سئوال به دانش آموزان ارائه می شود که شرکت کنندگان باید در مدت 4 ساعت به آنها پاسخ دهند و در پایان، تیمهای اول تا دهم بر اساس امتیاز کسب شده رتبه بندی می شوند.

تابش با بیان اینکه امتیازات بر اساس زمان پاسخ دهی و تعداد ارجاع سئوالات به تیمها تعیین می شود، ادامه داد: این مسایل در زمینه برنامه نویسی که اساس آن مدلینگ ریاضی است و دانش آموزان با استفاده از این روش مسایل ارائه شده را حل می کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شریف به بیان نحوه آمادگی دانش آموزان برای ورود به این مسابقه پرداخت و خاطر نشان کرد: برای سنجش توانایی تیمها نمونه سئوالات از طریق سایت دانشگاه برای دانش آموزان و مدارس عرضه شد تا در این زمینه مدارس برنامه ریزی کنند.

تابش با بیان اینکه مسابقه ACM دانش آموزی در سال قبل به صورت محدود با مسابقه برنامه نویسی دانشجویی برگزار شد، گفت: امسال این رقابتها در سطح دبیرستانها و دانشسراهای استان تهران و شهرستانها برگزار شد و درصدد هستیم تا در سال آینده در سطح کشور برگزار شود.