نمایشگاه دستاوردهای انقلاب؛ آشنایی با 30 سال تحول لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علیرغم محدودیت های مکان و عدم حضور برخی از دستگاههای اجرایی در نمایشگاه دستاوردهای سی ساله انقلاب اسلامی در لرستان، این نمایشگاه با همه کاستی های خود توفیقی بود برای آشنایی با تحولاتی که در سه دهه گذشته بر لرستان گذشته است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر پیرامون ارزیابی خود از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب عنوان کرد: نمایشگاه دستاوردهای سی ساله انقلاب اسلامی استان لرستان که بخش هایی از فعالیت ها و عملکردها در آن ارائه شده بیانگر توانمندی ها و استعداد های درخشان و عملکرد مثبت دستگاههای اجرایی لرستان در طول سه دهه گذشته است.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی با تاکید بر اینکه در این سالها همواره شاهد جهش نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه عرصه ها بوده ایم، بیان داشت: اگر بخواهیم مقایسه ای داشته باشیم میان کارهای صورت گرفته مخصوصا در سالهای اخیر و در دولت نهم با سالهای گذشته باید بگوییم که یک جهش بسیار ارزشمند و با هدف در راستای آرمان های امام بزرگوار و انقلاب اسلامی در کشور شکل گرفته است.

وی یادآور شد: تمام بخش ها و دستگاههایی که عملکرد خود را ارئه داده اند می توانند الگویی بسیار مناسب برای همه کشورها و دولت ها باشند که با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و متعهد داخلی و امکانات و توانمندی های موجود در کشور استقلال خود را حفظ کرده اند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد خاطر نشان کرد: نمایشگاهی که امسال در لرستان برگزار شد از یک ماهیت خوب و مطلوب برخوردار بود و آمار و ارقام ارائه شده نیز با تطبیق بر آمار و ارقام های قبل از انقلاب خود بیانگر رشد و پیشرفت و تحول در سه دهه گذشته است.

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب نمونه کوچکی از خدمات نظام است

استاندار لرستان نیز در نشست خبری با رسانه های این استان در محل غرفه خبرگزاری مهر عنوان کرد: نمایشگاه سی ساله انقلاب اسلامی در لرستان که به دست مسئولان، مدیران و کارشناسان اجرایی در عرصه خدمت گذاری عرضه شده است نمونه بسیار کوچک و مختصری از خدمات نظام اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران در این استان است.

سید حسین صابری خطاب به خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: من به شما پیشنهاد می کنم که به غرفه های دیگر مراجعه کنید و آمار و ارقام و خدمات سه دهه گذشته را بگیرد و در فرصت مناسب مطالعه کرده و در گزارش ها و اخبار خود به آنها اشاره کنید.

وی ابراز امیدواری کرد: فرصتی باشد که ما بتوانیم با کمک دستگاههای اجرایی این خدمات را به عنوان نمونه هایی از برکات انقلاب اسلامی و دولت به مردم خود و سایر نقاط دنیا به خصوص ملت های آزادی بخش و انسان های آزاده ای که در سایه آزاداندیشی در تلاش هستند عرضه و معرفی کنیم تا ثمرات همه تلاش، سازندگی، مقاومت و پایداری و مبارزه با ظلم و جور بر همگان روشن شود.

استاندار لرستان همچنین معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و عرضه آن به جهانیان را مقدمه ای برای اطمینان خاطر به اتکال بر خداوند و تکیه بر توانمندی ملت های آزادی خواه در جهت نجات از ظلم و استکبار و تلاش در جهت خودسازی، ایستادگی و مقاومت دانست.

80 غرفه در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب لرستان دایر شد

مسئول نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله انقلاب در لرستان نیز در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر نیز عنوان کرد: این نمایشگاه در قالب 80 غرفه دستاوردهای سه دهه گذشته انقلاب در لرستان را به نمایش می گذارد.

محمدرضا ملکی راد همچنین ارائه عملکرد مقایسه ای دولت نهم را نیز به عنوان بخش دیگری از آمار و ارقام ارائه شده در این غرفه های ذکر کرد و یادآور شد: این نمایشگاه به مدت سه روز از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و در بعد از ظهر نیز از 15 تا 19 پذیرای مردم این استان است.

وی یادآور شد: در غرفه های این نمایشگاه عملکرد 30 ساله به زبان آمار و ارقام و در قالب بنر، برشور و نرم افزار به مردم ارائه شده است.

به گزارش مهر، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در لرستان با همه کاستی ها در بخش های مختلف مورد بازدید و استقبال مطلوب مردم این استان قرار گرفت.

عدم اطلاع رسانی مطلوب، محدودیت فضا و عدم حضور موثر برخی از دستگاهها در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در لرستان از جمله مواردی است که جای تامل دارند.

به هر حال اینگونه نمایشگاهها در معرفی خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش موثری دارد و باید در برگزاری این نمایشگاهها فعالیت های مستمری صورت گیرد.