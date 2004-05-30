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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۴۸

يك عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در گفتگو با "مهر" خبر داد :

تغييرات در شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي

تغييرات در شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي

يدالله طاهر نژاد عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي با تاكيد بر اينكه حضور اين حزب در عرصه سياسي و اقتصادي كشور تعطيل بردار نيست ، گفت: با تغييراتي كه در آينده نزديك در شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي اتفاق مي افتد در آينده سياسي كشور حضور فعالتري خواهيم داشت.

يدالله طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين كه حزب كارگزاران سازندگي براي حضور جدي تر در عرصه فعلي كشور جلسات مقدماتي را ترتيب داده است، گفت: با انتشار روزنامه  كارگزاران ارگان اين حزب و انتشار مجله سازندگي درآينده نزديك نقش خود را در حيات سياسي و اقتصادي كشور تشديد خواهيم كرد .

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي با تاكيد بر اينكه اين حزب قطعا براي انتخابات رياست جمهوري فعالانه برنامه ريزي خواهد داشت ، گفت: اصلاحات تعطيل بردار نيست و اين طور نيست كه با خروج اصلاح طلبان از مجلس و يا حيات سياسي كشور اصلاحات تعطيل شود بلكه شيوه هاي سياستمداران در حوزه اصلاح تقويت خواهد شد .

طاهرنژاد از كارگزاران سازندگي به عنوان يكي از احزاب اصلاح طلب پيشرو ياد كرد و گفت: عليرغم اينكه هنوز احزاب سياسي در كشور نهادينه نشده اند اما تلاش مي كنيم ظرف يكي ، دو ماه آينده با بررسي شرايط و شفاف تر شدن ديدگاههاي سياسي نمايندگان مجلس هفتم فراكسيون سازندگي را در مجلس هفتم تشكيل دهيم و در راستاي تعامل منطقي دولت و مجلس گام برداريم .

وي درباره برنامه هاي آينده حزب كارگزاران براي انتخابات رياست جمهوري با بيان اينكه هنوز تصميمات نهايي در اين زمينه اتخاذ نشده است ، گفت: مصمم هستيم با تغيير ساختار دروني و دعوت از افراد جديد نامزدهايي را براي انتخابات آينده رياست جمهوري ارزيابي و معرفي نماييم تا اقبال عمومي را در مورد آنان بسنجيم.

طاهر نژاد از توضيح بيشتر خودداري كرد و اطلاعات بيشتر در اين زمينه  را به جلسات يكي دو ماه آينده سران حزب كارگزاران سازندگي موكول كرد .

کد مطلب 82873

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