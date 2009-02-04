مراکز معاینه فنی ایران خودرو و سایپا به 66 مرکز رسید

مهندس وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: از این تعداد 34 مرکز در نمایندگیهای ایران خودرو و 32 مرکز نیز در نمایندگیهای مجاز سایپا افتتاح شده است.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروی شهرداری تهران با اشاره به تعامل ستاد با شرکتهای خودروسازی بیان کرد: کار نصب تجهیزات کامپیوتری این مراکز توسط ستاد مرکزی معاینه فنی انجام گرفته است.همچنین پرسنل متخصص صدور کارت و برچسب مستقر در مراکز نیز از سوی ستاد معاینه فنی خودرو معرفی شده است.

نوروزی درباره شلوغی مراکز معاینه فنی تهران نیز گفت: در حال حاضر غیر از مرکز معاینه فنی بیهقی که مرکزیت دارد دیگر مراکز ظرف مدت 30 دقیقه نسبت به تست خودرو و صدور برچسب اقدام می کنند و شهروندان می توانند با مراجعه به دیگر مراکز نسبت به معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند.