پيام تسليت فرمانده نيروي انتظامي به مناسبت حادثه سقوط بالگرد در استان قزوين

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با صدور اطلاعيه اي شهادت فرمانده انتظامي استان قزوين ، استاندار و جمعي از همراهان آنها را در حادثه سقوط بالگرد تسليت گفت .

به گزارش خبرگزاري مهر در اين اطلاعيه آمده است ، بدين وسيله شهادت جانسوز سرتيپ پاسدار رحيم فعال مسكني فرمانده نيروي انتظامي قزوين ، استاندار قزوين و جمعي ديگر از همراهان آنها را كه عاشقانه جان پاك خود را در راه امداد به مردم آسيب ديده زلزله، در سانحه سقوط بالگرد به جان آفرين تقديم كردند به خانواده اين عزيزان تسليت گفته و براي آنها علو درجات وبراي خانواده اين عزيزان از درگاه خداوند سبحان صبر مسئلت داريم .