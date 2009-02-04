مربیان داخلی تبعیض قائل می شوند / با این شرایط به تیم ملی نمی آیم

دوچرخه سوار اسبق تیم ملی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عملکرد مسئولین و مربیان تیم ملی گفت: فدراسیون از من برای حضور در اردوی آمادگی عسلویه دعوت کرد اما اعلام کردند که کمیته فنی نسبت به انتخاب رکابزنان اعزامی به مالزی نظر می دهد. به همین دلیل تصمیم گرفتم در اردو شرکت نکنم.

وی با بیان اینکه حضور مربی خارجی می تواند بسیاری از مشکلات رکابزنان را حل کند، افزود: مربیان داخلی با نگاهی متفاوت بین دوچرخه سواران شهرستانی تبعیض قائل می شوند در حالیکه مربیان خارجی تنها به عملکرد و رکوردهای ورزشکاران توجه می کنند .

کاظمی در ادامه با اشاره به اینکه از المپیک پکن در هیچ کدام از اردوهای تیم ملی حاضر نبوده است گفت: ملی پوشان تیم ملی دوچرخه سواری مانند فوتبال یا رشته های تیمی نباید در کمیته فنی انتخاب شوند بلکه باید با نگاه به عملکرد و نتایج آنها در مسابقات انتخاب و معرفی شوند، متاسفانه من در حالی از حضور در بازیهای المپیک 2008 محروم شدم که در بسیاری از رقابتهای مهم بر سکوی اول و دوم ایستادم و در رکوردگیری ها نفر دوم تیم ملی بودم.

رکابزن کشورمان با تاکید بر اینکه 17 سال از سوی باشگاه و فدراسیون برای حضور من در میادین برون مرزی سرمایه گذاری شده است، خاطرنشان کرد: قطعا اگر این روند ادامه پیدا کند نه تنها به عملکرد خودم در میادین برون مرزی بلکه به تیم ملی نیز لطمه وارد خواهد شد اما تا زمانیکه ببینم این تبعیض ها وجود دارد ترجیح می دهم دوچرخه سواری را درسطح باشگاهی دنبال کنم.

وی تصریح کرد: تمریناتم را طبق برنامه در فصل بدنسازی دنبال می کنم و تنها با باشگاه پتروشیمی برای کسب امتیاز انفرادی در آسیا و تکرار عنوان قهرمانی در قاره کهن، در تورهای آسیایی مختلف شرکت خواهم کرد.