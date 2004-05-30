22 كشته و 200 مجروح ؛ آخرين آمار تلفات جاني زمين لرزه شمال كشور

بهزاد پور محمد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب در خصوص آخرين وضعيت مناطق زلزله زده استان مازندران و تعداد كشته ها و مجرمحين اين حادثه تا پايان روز شنبه اظهار داشت: در اثر زمين لرزه روز جمعه بخش هايي از شهرستان هاي چالوس ، نوشهر ، نور ، آمل، بابل و تنكابن دچار خسارت و آسيب شدند و در اين رابطه به واحد هاي مسكوني، تجاري، كشاورزي، دامي، تاسيسات زير بنايي( آب، برق، مخابرات، راه ، ساختمان ها و ادارات دولتي) ، ماشين آلات شامل كشاورزي، كارگاههاي توليدي ، خودروهاي سبك و سنگين 60 روستا در مناطق مختلف استان دچار آسيب شدند.

وي جمع خسارات مالي وارده به بخش هاي زلزله زده استان مازندران را 13 ميليارد و 350 ميليون تومان اعلام كرد و افزود: برآورد خسارت هاي وارده به اين بخش ها حاكي است كه از مجموع خسارات وارده شش ميليارد آن مربوط به تخريب سه هزار و 879 واحد مسكوني و تجاري ، 550 ميليون تومان خسارت واحد هاي كشاورزي و تلفات دامي ، سه ميليارد و 800 ميليون تومان خسارت تاسيسات زير بنايي (آب، برق، مخابرات، راه و ساختمان هاي دولتي) ، يك ميليارد تومان خسارت ماشين آلات كشاورزي، كارگاههاي توليدي، خودروهاي سبك و سنگين و دو ميليارد تومان نيز مربوط به بخش معيشتي (لوازم خانگي) مي شود.

مسئول ستاد حوادث غير مترقبه استان مازندران در ادامه تصريح كرد: علي رغم حضور بسيار مناسب و خوب دستگاهها و نهاد هاي عضو ستاد و حوادث استان مازندران به دليل حجم بالاي خسارات وارده در بخش هاي زلزله زده جهت بازسازي و جبران خسارات بخش هاي دولتي و مردمي به اعتبارات ويژه و اضطراري دولت به صورت عمراني ، كمك هاي بلاعوض ، تسهيلات ديگر است.

وي افزود: به دنبال وقوع اين زمين لرزه تمام دستگاههاي اجرايي، خدماتي ، انتظامي و نظامي استان بيش از يك هزار نيروي امدادي، 35 دستگاه آمبولانس، شش فروند چرخبال، يك فروند هواپيما، 30 دستگاه ماشين آلات سنگين، 25 دستگاه خودرو نيمه سنگين،و 20 دستگاه خودرو سبك جهت كمك به زلزله زدگان در مناطق آسيب ديده اعزام كردند.

به گفته پورمحمد در حال حاضر شبكه هاي ارتباطي آب و مخابرات در تمام مناطق زلزله زده برقرار است و برق تعداد محدودي از روستاهاي آسيب ديده نيز در حال رفع عيب است ، همچنين تمام راههاي ارتباطي به جز محور روستايي انگوران و پيرچه - به علت فعاليت ماشين الات- باز مي باشد و فقط در محور كندوان به دليل افزايش ضريب ايمني تردد برقرار نمي باشد.

وي در خاتمه افزود: تا كنون بيش از دو هزار و 427 تخته چادر، يك هزار و 451 سبد كالا اعم از برنج ، روغن، قند، شكر، حبوبات، كنسرو جات، شوينده ها و چاي ، يك هزار تخته پتو، يك هزار و 600 كيلو برنج، 350 متر موكت، 600 كيلو روغن نباتي و سه هزار قوطي كنسرو جات در بين آسيب ديدگان مناطق مختلف توزيع شد.