ادعای کره جنوبی درباره تحرک موشکی پیونگ یانگ علیه ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری یونهاپ روز گذشته گزارش داد که مقامات اطلاعاتی کره جنوبی قطاری را دیده اند که یک شیء استوانه ای شکل را حمل می کرده - که گمان می رود یک موشک دوربرد باشد- و به طرف " دونگ چانگ – نی" سایت جدید پرتاب موشک در ساحل غربی کره شمالی در حرکت بوده است.

روزنامه " چوسون ایلبو" کره جنوبی به نقل از منابع دولتی اعلام کرد :" استقرار این موشک در این سایت به معنای آن است که احتمالا این موشک به سوی ژاپن و به طرف آمریکا هدف گیری خواهد شد."

مقامات اطلاعاتی کره جنوبی می گویند که احتمالا این موشک دوربرد از مدل Taepodong-2 است و کره شمالی شمالی می تواند آمادگی خود را برای پرتاب این موشک ظرف یک یا دو ماه آینده به پایان ببرد.