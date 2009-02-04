تقدیر از تلاشگران حوزه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام در "شب ایرانی"

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه "شب ایرانی" آخر هفته جاری با حضور علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، علی اکبر ولایتی رئیس کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام و رئیس انجمن قلم ایران و محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد برگزار می‌شود.

این برنامه با محوریت کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، پشتیبانی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و به میزبانی کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

در این مراسم قرار است از تلاشگران فرهنگ و تمدن ایران و اسلام تقدیر می‌شود. همچنین در این برنامه برگزیدگان خارجی کتاب سال 1386 جمهوری اسلامی ایران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

امسال به دلیل تقارن با سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی برنامه "شب ایرانی" متفاوت از سالهای گذشته خواهد بود.

این برنامه از ساعت 19 تا 21 روز جمعه 18 بهمن در محل کتابخانه ملی برگزار می‌شود.