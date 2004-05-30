پادشاه اردن به نخست وزير آينده عراق تبريك گفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الدستور عبدالله دوم در پيام تبريك خود به علاوي حمايت خود را از وي اعلام كرد.

وي ابراز اميدواري كرد: انتخاب علاوي به نخست وزيري گامي در راه آزادي كامل عراق وتقويت وحدت و همبستگي ملت باشد.

پادشاه اردن از تلاشهاي انجام شده براي پايان اشغالگري و بازسازي و تقويت استقلال و يكپارچگي ارضي و ترسيم آينده آن به شكلي كه آرمان ها و آرزوهاي ملت عراق را پاسخ دهد، حمايت كرد.

شايان گفتن است اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق با اكثريت آرا در يك جلسه محرمانه اياد علاوي را نامزد اصلي نخست وزيري آينده عراق اعلام كردند و آمريكا و نماينده دبير كل سازمان ملل هم از آن استقبال كردند.