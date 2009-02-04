آمریکا دامنش را از منطقه ما جمع کند/ تغییر باید در عمل باشد

سردارمصطفی محمد نجار درگفتگو با خبرنگار مهر، درباره تغییرات دردولت آمریکا و بهترین شیوه برخورد ایران با این موضوع گفت: برای ما مهم نیست که چه کسی در دولت آمریکا رئیس جمهور شده است ، برای ما این مهم است که رفتارشان درقبال جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود.

وی افزود: امروز دولتمردان آمریکا باید درقبال جمهوری اسلامی ایران رفتارشان را تغییردهند،این اولین شرط است و رئیس جمهور کشورمان نیز آن را اعلام کرده است.

وزیر دفاع ادامه داد: آمریکا امروز باید تغییر را درعمل به ما نشان دهد و به اعتقاد بنده باید در اولین گام دامنش را از منطقه ما جمع کند و به مرزهای کشور خود برگردد.

نجار تصریح کرد: ازگذشته تا به امروز دولت آمریکا با اشغالگریی های که صورت داده، امنیت را از منطقه ما گرفته است که همین امر هم برای کشورهای منطقه و هم برای ملت آمریکا هزینه های فراوانی را ایجاد کرده است.

وزیر دفاع در پایان گفت: اگر دولت آمریکا دست از رفتار خود برندارد، باید بداند که سیاست جمهوری اسلامی ایران همان سیاست گذشته خواهد بود.