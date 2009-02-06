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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۱۷

حاجی خانی:

حوزه و دانشگاه دو عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی بوده است

حوزه و دانشگاه دو عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی بوده است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گفت: حوزه و دانشگاه دو عامل اصلی به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی بود و این امر نشان‌دهنده جایگاه و شأن انقلاب اسلامی میان دیگر انقلاب‌های جهان است.

رامین حاجی‌خانی  در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به خاطر شرایطی که محیط دانشگاه  دارد، دانشگاهیان همواره درک بالایی از رخدادهای پیرامون خود دارند، به همین خاطر است که دانشجویان و استادان همواره جزو گروه‌های پیشرو در جامعه هستند.

وی افزود: در دوران ستمشاهی دانشجویان پیش از بسیاری از اقشار جامعه به ماهیت رژیم‌ منفور پهلوی پی برده و تلاش‌های بسیاری را برای سرنگونی این رژیم انجام دادند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در قیام 15 خرداد سال 1343 و زمانی که امام خمینی (ره) حرکت انقلابی خود را آغاز کرد، پس از روحانیت این دانشگاهیان ایران بودند که به صف انقلاب پیوستند، بنابراین باید گفت که دانشجویان و استادان جزو نخستین گروه‌هایی بودند که با امام خمینی (ره) بیعت کردند.

حاجی‌خانی خاطرنشان کرد:‌ اگر به تاریخ انقلاب اسلامی نگاه کنیم، می‌بینیم که دانشگاهیان همواره در صف مقدم مبارزه با رژیم ستمشاهی حضور داشتند و تعداد دانشجویان و استادانی که در این راه مقدس شهید و یا به زندان افتادند، نشان دهنده نقش تأثیرگذار دانشگاه در انقلاب اسلامی است.

رئیس دانشگاه آزاد کرج یادآور شد:‌ نکته دیگری که در تاریخ جنبش دانشجویی ایران در انقلاب 57 حائز اهمیت است، ایستادگی و پافشاری دانشجویان و استادان بر آرمان‌های انقلاب است.

حاجی خانی در پایان عنوان کرد:‌ جنبش دانشجویی در تمام سختی‌های به وجود آمده بعد از انقلاب از جمله دوران هشت ساله دفاع مقدس هیچ ‌گاه بیعتی که با بنیانگذار کبیر انقلاب (ره) و تعهدی که ملت ایران داشت را فراموش نکرد و امروز این بیعت با پیروی جنبش دانشجویی از رهبر معظم انقلاب همچنان استوار است.

کد مطلب 828869

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