فيلم سينمايي شاخه گلي براي عروس كليد خورد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، داستان اين فيلم كمدي در فضايي روستايي به وقوع مي پيوندد.

اين فيلم درباره يك جوان ساده دل روستايي است كه عاشق يك دختر جوان هم ولايتي اش مي شود. او در اين راه سعي مي كند به هر ترتيب كه شده دل اين دختر را به دست بياورد تا بتواند با او ازدواج كند. اما در اين ميان جوان ديگري به نام ناصر وجود دارد كه با كلاهبرداري قصد گرفتن مقداري پول از اين جوان ساده دل را دارد. برخوردها و مشكلات رفتاري اين دو اساس داستان را تشكيل مي دهد.

تهيه و توليد فيلم " شاخه گلي براي عروس" كه جواد رضويان، رابعه اسكويي و حديث فولادوند بازيگران اصلي آن را تشكيل مي دهندبر عهده محسن وزيري است .

پيش از اين قرار بود صلح ميرزايي فيلم سينمايي "رسوايي" به تهيه كنندگي سيد جمال ساداتيان را بسازد، اما گرفتاري ساداتيان براي به پايان رساندن فيلم "به رنگ ارغوان" به كارگرداني ابراهيم حاتمي كيا ساخت اين فيلم را فعلا" به تعويق انداخته است.

اقبال فيلم هاي كمدي سينماي ايران در ماه هاي اخير موج تازه اي از گرايش به توليد فيلم هاي كمدي را در ميان فيلمسازان ايجاد كرده است .