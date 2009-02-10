مسعود ابوالحلاج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبارات بخش آموزش عالی و پژوهش در وزارت بهداشت امسال 782 میلیارد تومان برآورد شده است که با توجه به اعتبار 641 میلیارد تومانی سال گذشته 22 درصد رشد داشته است.

رشد 21 درصدی اعتبارات پژوهشی وزارت بهداشت

وی اضافه کرد: اعتبارات پژوهش در سال قبل 78 میلیارد تومان تعیین شده بود که این اعتبار در لایحه بودجه سال 88 به 94 میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش یافته که در مقایسه با سال گذشته 21 درصد رشد داشته است.

688 میلیارد تومان اعتبار بخش آموزش عالی در وزارت بهداشت

ابوالحلاج با اشاره به اعتبارات بخش آموزش عالی در وزارت بهداشت یادآور شد: اعتبارات جاری در حوزه آموزش عالی علوم پزشکی در سال گذشته 563 میلیارد تومان بود که این اعتبار در سال جاری در حوزه آموزشی و دانشجویی به 688 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی سرانه رفاهی دانشجویان علوم پزشکی در لایحه بودجه سال 88 را 400 تومان عنوان کرد و افزود: این 400 تومان نسبت به سال گذشته تغییر چندانی ندارد.

مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت در مورد بودجه مراکز تحقیقاتی که دارای ردیف مستقل در بودجه کشوری بوده اند، گفت: 25 مرکز تحقیقاتی در علوم پزشکی دارای ردیف مستقل بودجه هستند که در لایحه بودجه امسال با رشد 20 تا 25 درصدی مواجه شده اند.

وی درباره بودجه 160 مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی که دارای ردیف مستقل بودجه نیستند نیز یادآور شد: این مراکز تحقیقاتی از اعتبارات پژوهشی دانشگاهها مورد حمایت قرار می گیرند اما در سال جاری علاوه بر آن، برای هر مرکز تحقیقاتی 20 میلیون تومان سرانه به ازای 4 طرح تحقیقاتی و پروژه پژوهشی درنظر گرفته شده است.

اختصاص بودجه برای پژوهشگاههای دانشگاههای علوم پزشکی

ابوالحلاج خاطرنشان کرد: در سال گذشته طرحی برای تجمیع مراکز تحقیقاتی هر دانشگاه علوم پزشکی در نظر گرفته شده بود که با ادامه این طرح امسال اعتبار جداگانه ای برای پژوهشگاههای دانشگاههای علوم پزشکی در لایحه بودجه بسته به نوع دانشگاه دیده شده است.

وی تاکید کرد: نکته شفاف بودجه سال 88 این است که سیاست دولت انقباظی است و با وجود اینکه بیشترین افزایش بودجه به بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته است اما این میزان اعتبار نیز مشکلات وزارت بهداشت را حل نمی کند و محدودیت های مالی را در سال آینده خواهیم داشت.

رشد بودجه وزارت بهداشت در سال 87 صفر بوده است

مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت اظهار داشت: رشد بودجه وزارت بهداشت در سال 87 صفر بوده است و با اینکه بودجه جاری کل وزارت بهداشت در لایحه بودجه 88 حدود 27 درصد رشد داشته است اما مشکلات سال جاری به سال آینده منتقل می شود و بار تورمی و توسعه دانشگاهها و افزایش دانشجو و راه اندازی مراکز بهداشتی و درمانی جدید را نمی توانیم پاسخ دهیم.

کاهش اعتبارات تملک دارایی و عمرانی وزارت بهداشت

وی در خصوص اعتبارات حوزه تملک دارایی و عمرانی گفت: اعتبارات این حوزه نسبت به سال گذشته 2 درصد کاهش داشته است و در حالی که در سال گذشته اعتبارات این بخش در حوزه آموزش 106 میلیارد تومان بود به 104 میلیارد تومان کاهش یافت.

رشد 5 درصدی بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت

ابوالحلاج بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت را ناکافی برشمرد و به مهر گفت: بودجه صندوق تنها حدود 5 درصد رشد داشته است و اعتبارات از میزان 13 میلیارد و 700 میلیون تومان به 14 میلیارد و 400 میلیون تومان افزایش یافت.

ایجاد مشکل برای کارانه پزشکان و حقوق دستیاران

وی با اشاره به کسری بودجه درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی نیز گفت: با وجود گذشت 10 ماه از سال تنها 60 درصد درآمد اختصاصی دانشگاهها وصول شده و تعهدات بیمه ها نیز عمل نشده است و همین مسئله بر کارانه پزشکان، حقوق دستیاران و سایر مسائل آموزشی، درمانی و خدماتی تاثیر منفی می گذارد.

مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت در خصوص حذف یارانه انرژی و تاثیر حامل های انرژی بر اعتبارات حوزه های آموزشی و پژوهشی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: در کل وزارت بهداشت برای انرژی 85 میلیارد تومان اعتبار در بودجه دارد. برای حامل های انرژی 19 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است اما در مجموع حامل های انرژی یعنی مصرف گاز، آب، برق و غیره برای وزارت بهداشت حدود 517 میلیارد تومان بار مالی ایجاد می کند.