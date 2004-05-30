فضل اله باقرزاده درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: قصد داريم درهراسلحه از6 تا 8 نفررا به اردودعوت كنيم و درمسابقات درون اردويي چنانچه شمشيربازان بتوانند حد نصاب حضوردرمسابقات قهرماني آسيا را به دست بياورند، درنهايت ازهر اسلحه 4 نفررا به اين مسابقات اعزام مي كنيم.
رييس فدراسيون شمشيربازي درادامه ضمن قوي شمردن تيم اسلحه سابرتصريح كرد: فكر مي كنم دراسلحه سابرهر4 نماينده را به مسابقات اعزام كنيم، اما دراسلحه اپه وفلوره بايد شمشيربازان به حد نصاب برسند. ضمن اينكه درنظرداريم از2 يا 3 شمشيرباز نوجوان خانم هم دراين مسابقات استفاده كنيم.
لازم به ذكراست: مسابقات شمشيربازي قهرماني نوجوانان وجوانان آسيا درتاريخ 18تيرماه دركشورچين تايپه برگزارمي شود.
رييس فدراسيون شمشير بازي در گفت و گو با "مهر":
براي حضوردرمسابقات چين تايپه تدارك مي بينيم
در تدارك حضور تيمهاي نوجوانان وجوانان براي مسابقات قهرماني آسيا كه تيرماه درچين تايپه برگزارميشود،هستيم.
فضل اله باقرزاده درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: قصد داريم درهراسلحه از6 تا 8 نفررا به اردودعوت كنيم و درمسابقات درون اردويي چنانچه شمشيربازان بتوانند حد نصاب حضوردرمسابقات قهرماني آسيا را به دست بياورند، درنهايت ازهر اسلحه 4 نفررا به اين مسابقات اعزام مي كنيم.
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