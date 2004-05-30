براي حضوردرمسابقات چين تايپه تدارك مي بينيم

فضل اله باقرزاده درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: قصد داريم درهراسلحه از6 تا 8 نفررا به اردودعوت كنيم و درمسابقات درون اردويي چنانچه شمشيربازان بتوانند حد نصاب حضوردرمسابقات قهرماني آسيا را به دست بياورند، درنهايت ازهر اسلحه 4 نفررا به اين مسابقات اعزام مي كنيم.

رييس فدراسيون شمشيربازي درادامه ضمن قوي شمردن تيم اسلحه سابرتصريح كرد: فكر مي كنم دراسلحه سابرهر4 نماينده را به مسابقات اعزام كنيم، اما دراسلحه اپه وفلوره بايد شمشيربازان به حد نصاب برسند. ضمن اينكه درنظرداريم از2 يا 3 شمشيرباز نوجوان خانم هم دراين مسابقات استفاده كنيم.

لازم به ذكراست: مسابقات شمشيربازي قهرماني نوجوانان وجوانان آسيا درتاريخ 18تيرماه دركشورچين تايپه برگزارمي شود.