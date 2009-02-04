درخواست تأسیس "مجمع کودکان جهان اسلام" مطرح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط ، دومین همایش وزیران مکلف امور کودکان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از دوشنبه 14 بهمن در خارطوم سودان آغاز شد و طی آن آینده کودکان در جهان اسلام مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت کنندگان خواستار اهتمام به حقوق کودکان و تطبیق آن بر اساس شریعت، قوانین و اصول اسلامی شدند تا بر اساس این قوانین حقوق کودکان مورد توجه قرار گرفته و همکاریهای منطقه ای تثبیت و تحکیم شود.

افزایش همکاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای بین المللی به منظور تحقق حمایت از حقوق کودکان، تشویق فعالان فرهنگی به منظور احقاق حق کودکان جهان اسلام، تشریک مساعی در روند توسعه این حقوق، تشویق بر فراهم آوردن رفاه کودکان در جهان اسلام و همچنین کودکان معلول طی این همایش مورد توجه قرار گرفت.

قرار دادن چارچوبی معین برای تحکیم سنتهای فرهنگی اسلامی مشترک به منظور اطلاع رسانی نسبت به کودکان با توجه به ارزشهای اسلامی، تبیین دستاوردهای تمدن اسلامی، تقویت نقاط مشترک تفاهم و تسامح میان ادیان و ملتها و معرفی ارزشهای اسلامی درباره خانواده، کودک و زن از طریق رسانه های گروهی مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.

شرکت کنندگان با اشاره به اینکه کودکان نخستین قربانیان بحرانهای انسانی ناشی از اشاعه خشونت در جهان به ویژه جهان اسلام را تشکیل می دهند، گفتند: فلسطین، عراق و افغانستان کشورهایی هستند که کودکان بسیاری در آن قربانی می شوند. از این رو نیازمند حمایت بیشتری در جوامع اسلامی هستند. کودکان نیز مانند سایر اقشار جهان نیازمند حقوقی هستند که باید رعایت شود، از این رو بررسی راههای تحقق حمایت از کودکان ضروری است.

شرکت کنندگان در این همایش خواستار تأسیس مجمع کودکان جهان اسلام شدند تا حمایت بهداشتی، آموزشی و علمی کودکان ساماندهی شده و به منظور رفاه کودکان، ضمن افزایش همکاری و همبستگی، تدابیر و قوانینی اصولی اتخاذ شود.

این همایش که با عنوان "به سوی آینده ای بهتر برای کودکان در جهان اسلام" از 2 تا 4 فوریه ( 14 تا 16 بهمن) در خارطوم پایتخت سودان برگزار می شود، از سوی سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) با همکاری سازمان کنفرانس اسلامی و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) برگزار شد.

آموزش کودکان و جهانی شدن و همچنین بهداشت کودکان و حمایت از آنها عنوان دو کارگاه برگزار شده در این همایش بود.

نخستین همایش از 7 تا 9 نوامبر سال 2005 در رباط پایتخت مراکش برگزار و طی آن اعلامیه وضعیت کودکان در جهان اسلام بررسی شد.