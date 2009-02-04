کاهش پنج درصدی متوفیان ناشی از تصادفات در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا نورس ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد کل مصدومین ناشی از تصادفات ارجاعی به پزشکی قانونی استان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش داشته است.

به گفته وی آمار نشان می دهد که 76 درصد متوفیان معاینه شده در استان مرد و 24 درصد زن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: زمان وقوع تصادف، 44 درصد متوفیان معاینه شده راننده، 13 درصد عابر پیاده و 43 درصد سرنشین و نحوه وقوع تصادف 51 درصد از متوفیان معاینه شده ناشی از برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر، 31 درصد واژگونی وسیله نقلیه حامل متوفی، 13 درصد برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی و 3 درصد سقوط و 2 درصد برخورد ناشی از وسیله نقلیه به اجسام ثابت کنار خیابان یا جاده بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در ادامه گفت: نوع خودروی مورد استفاده 45 درصد از متوفیان معاینده شده سواری، 5/12 درصد وانت بار، 27 درصد موتور سیکلت، 13 درصد متوفی عابر پیاده و 2 درصد کامیون و تریلی و کمتر از 1 درصد تراکتور بوده است.

وی تصریح کرد: علت نهایی فوت 41 درصد از متوفیان معاینه شده ضربه سر، 21 درصد شکستگی متعدد، 4 درصد خونریزی، 8 درصد سوختگی و 26 درصد سایر موارد بوده است.

نورس افزود: هم چنین محل فوت 51 درصد از متوفیان معاینه شده در محل حادثه، 32 درصد در بیمارستان، 14 درصد در حین انتقال به بیمارستان و یک درصد در منزل و 2 درصد نامعلوم بوده است.

وی 5/74 درصد محل تصادفات منجر به فوت را برون شهری، 4/14 درصد درون شری و 6/10 درصد جاده های روستایی و خاکی و کمتر از 1 درصد را نامعلوم اعلام کرد.