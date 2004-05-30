فاز يك معادن سنگ آهن سنگان بزودي به بهره برداري مي رسد

مجري طرح تجهيز سنگ آهن سنگان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان از نظر فيزيكي هم اكنون بيش از 86 درصد پيشرفت داشته است.

منصور خوانساري با اشاره به ميزان توليد معادن سنگ آهن سنگان افزود: براي تحقق توليد 20 ميليون تن فولاد تا پايان برنامه چهارم كشور، ميزان توليد معادن سنگ آهن سنگان بايد به هفت ميليون و 200 هزار تن برسد.

وي تصريح كرد: بر اساس طرح توسعه معادن سنگ آهن سنگان تلاش براي اين است كه همزمان با بهره برداري از فازيك آن ، فاز دوم اين طرح با توليد دو ميليون و600 هزار تن گندله آهن مورد بهره برداري قرار گيرد.

به گفته وي، توليدات معادن سنگ آهن سنگان براي تامين خوراك مواد اوليه واحد توليدي فولاد خراسان خواهد بود و گندله آهن توليد شده در اين معادن به روش احياي مستقيم انجام مي شود كه به همين منظور در حال حاضر قرارداد طرح كوره احياي 800 هزار تني با فولاد خراسان منعقد شده است.

خوانساري ميزان سرمايه گذاري براي طرح معادن سنگ آهن سنگان را يك هزار و 680 ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: بخشي از اين سرمايه از بودجه هاي عمراني و بخشي ديگر ازمنابع داخلي شركت ملي فولاد ايران تامين مي شود.

وي تصريح كرد: LC طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان به ميزان 155 ميليون دلار در حال باز شدن است و طرف قرارداد نيزيك شركت ايتاليايي مي باشد.

مجري طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان افزود: علاوه بر بخش غربي اكتشاف شده معادن سنگ آهن سنگان موافقت براي اكتشاف بخشهاي مركزي و شرقي اين مجموعه با سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال گذشته منعقد و مقداري از كارهاي اكتشافي آن انجام شده كه اميد است با شناخته شدن ذخاير اين دو بخش بر ظرفيت سنگ آهن سنگان افزوده شود.