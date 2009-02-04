مردم موسیقی مورد علاقه خود را با مطالعه و تحقیق انتخاب کنند

عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: انسانها پیش از انتخاب هر چیزی باید تحقیق کنند که این امر در مورد موسیقی به عنوان یک هنر از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.

وی در خصوص موسیقی عرفانی بیان داشت: موسیقی عرفانی با روح انسان در ارتباط است و شادیهای معنوی زیادی را برای روح به ارمغان می آورد.

خواننده آلبوم " با قدسیان 1" ادامه داد: موسیقی عرفانی برگرفته از انوار الهی است که این امر از عوامل پربار شدن و پرمحتوا شدن آن است.

موسیقی عرفانی از نظر اخلاقی تاثیر بسیار زیادی دارد

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: موسیقی عرفانی و معناگرا از نظر اخلاقی تاثیر بسیار زیادی بر انسان دارد و می تواند قلب انسان را شفاف تر کند که این امر بر اهمیت گوش دادن و توجه به این موسیقی می افزاید.

این هنرمند در زمینه موسیقی عرفانی، مذهبی و معناگرا در کشورهای دیگر نیز گفت: موسیقی عرفانی، مذهبی و معناگرا فقط مختص به ایران نیست، بلکه این نوع موسیقی در سایر کشورها نیز مورد توجه ویژه ای است.

وی خاطرنشان کرد: مردم سایر کشورها نیز به اهمیت موسیقی عرفانی و معناگرا و تاثیر آن در آرامش روح واقف شده اند و به این نوع موسیقی توجه شایانی نشان می دهند.

خواننده آلبوم " با قدسیان 1" افزود: موسیقیها و ترانه هایی که فاقد بار معنایی هستند برای مدت کوتاهی در ذهنها باقی می مانند و بعد ازآن کم کم فراموش می شوند.

عزیزی بیان داشت: این نوع موسیقیها ممکن است شادی کاذبی را برای مخاطبان خود به ارمغان بیاورد، اما نمی تواند شادیهای حقیقی را برای روح به ارمغان آورد.

وی افزود: موسیقی عرفانی، شعر معناگرا و عرفانی نیز می خواهد که این نوع اشعار در تاریخ فراوان است، زیرا بسیاری از شاعران از عرفای بزرگ بوده اند.