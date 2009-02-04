به گزارش خبرگزاری مهر، مجید طالقانی مدیر انتشارات خوارزمی، درباره کارکرد نخستین نمایشگاه سالانه تخصصی کتاب دانشگاهی با بیان این مطلب گفت:این نمایشگاه علاوه برتجهیز کتابخانه‌های مراکزعلمی به تکامل کتابخانه‌های شخصی دانشجویان و استادان نیز کمک می کند.

نمایشگاه کتاب دانشگاهی مراکز علمی را مجهز می‌کند

وی ادامه داد: نمایشگاه کتاب دانشگاهی تجربه نخست خود را پیش‌رو دارد وبا توجه به اهداف و برنامه‌هایی که دارد به نظر می‌آید نتیجه خوشی داشته باشد که تداوم آن به طور قطع به سود قشر دانشجو خواهد بود. برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها به ناشران نیز انگیزه بسیار برای تولید کتاب می‌دهد و همین موضوع، چرخه اقتصاد نشر را مطلوب‌تر می‌کند.

طالقانی در پایان با بیان اینکه انتشارات خوارزمی با 100 عنوان کتاب در این نمایشگاه حضور دارد، گفت: آشنایی با کتاب هم برای استاد و هم برای دانشجو الزامی است و نمایشگاه کتاب دانشگاهی این مسیر شناخت را برای این قشر هموارتر می کند.

حضور نشر دانشگاهی با 1300 عنوان کتاب

مرکز نشر دانشگاهی نیز دراین نمایشگاه با عرضه 1300 عنوان کتاب حضورخواهد داشت. ازجمله فعالیتهای این مرکز می‌توان به تهیه و تدوین و ویرایش کتابهای تخصصی دانشگاهی در 8 حوزه علمی و نیز چاپ 11 عنوان نشریه تخصصی است که در این نمایشگاه به تخفیف 20 درصد عرضه‌ می‌شود.

برگزاری نمایشگاه کتاب دانشگاهی باید در دانشگاه‌ها تعمیق پیدا کند

جلال یحیی‌زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز درباره نخستین نمایشگاه سالانه تخصصی کتاب دانشگاهی گفت: یکی از راه‌های بالا بردن فرهنگ کتابخوانی این است که کتاب در دسترس علاقمندان قرار بگیرد. بدون شک قشر جوان و دانشجویان اشتیاق وافری به مطالعه دارند، البته در موضوعات تخصصی اشتیاق آنان بیشتر است.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات، گران بودن کتابهای تخصصی دانشگاهی است؛ اقدام بر پایی نخستین نمایشگاه کتاب دانشگاهی ابتکاری در سال نوآوری محسوب می شود و بسیار ارزشمند است. امیدوارم برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه‌ها تعمیق پیدا کند و به شکلهای دیگری در موضوعات دیگر و در بین قشرهای گوناگون جامعه برگزار شود وحمایت مالی و اعتباری از این امر صورت گیرد و نمایشگاه‌های این چنینی بیشتر برگزار شود.

یحیی زاده اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که به هیچ وجه در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، میزان مطالعه کم در بین آحاد ملت ایران است. البته در این مورد آمار متفاوتی عنوان می‌شود و آنچه نیاز به آمار ندارد و گویاست این موضوع است که در جامعه ما با وجود فرهنگی بودن مردم، کتاب و مطالعه آن در جایگاه خود قرار ندارد.

نخستین نمایشگاه سالانه تخصصی کتاب دانشگاهی از سوی انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی و با همکاری معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از 23 تا 27 این ماه در سالن حجاب مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری برگزار می‌شود.