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۹ تیر ۱۳۸۲، ۱۷:۴۶

نيمي از حريق هاي تهران در فضاهاي سبز اتفاق مي افتد

مدير روابط عمومي آتش نشاني تهران اعلام كرد : بيش از نيمي از آتش سوزي ها در فصل تابستان ، در فضا هاي سبز شهري رخ مي دهد .

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر ، سيد حسين حق گو  با بيان اين مطلب گفت : در طول 24 ساعت گذشته 43 مورد آتش سوزي درنقاط مختلف تهران   اتفاق افتاده كه 25 مورد آن در فضا هاي سبز و پارك هاي جنگلي رخ داده است .

 وي افزود : هر ساله با گرم شدن هوا آمار آتش سوزي در اينگونه مكان ها به شدت افزايش  مي يابد ، به طوريكه ماموران آتش نشاني تقريبا هر روز ده ها مورد آتش سوزي كوچك و بزرگ را در فضاهاي سبز اطراف شهر تهران خاموش مي كنند .

وي در ادامه گفت : اين حريق ها در اكثر موارد با پرتاب ته  سيگار روشن توسط رهگذران بر روي علف هاي خشك و همچنين روشن گذاشتن آتش ايجاد  شده  كه اين كار شهروندان   باعث نابودي هزاران اصله درخت در اين مكان ها مي شود .

کد مطلب 8290

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