نيمي از حريق هاي تهران در فضاهاي سبز اتفاق مي افتد

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر ، سيد حسين حق گو با بيان اين مطلب گفت : در طول 24 ساعت گذشته 43 مورد آتش سوزي درنقاط مختلف تهران اتفاق افتاده كه 25 مورد آن در فضا هاي سبز و پارك هاي جنگلي رخ داده است .

وي افزود : هر ساله با گرم شدن هوا آمار آتش سوزي در اينگونه مكان ها به شدت افزايش مي يابد ، به طوريكه ماموران آتش نشاني تقريبا هر روز ده ها مورد آتش سوزي كوچك و بزرگ را در فضاهاي سبز اطراف شهر تهران خاموش مي كنند .

وي در ادامه گفت : اين حريق ها در اكثر موارد با پرتاب ته سيگار روشن توسط رهگذران بر روي علف هاي خشك و همچنين روشن گذاشتن آتش ايجاد شده كه اين كار شهروندان باعث نابودي هزاران اصله درخت در اين مكان ها مي شود .