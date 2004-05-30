كسب عناوين سوم و چهارم براي واليبال نشسته ايران

به گزارش خبرگزاري" مهر" تيم ملي واليبال نشسته جهت آماده نمودن ومحك زدن كليه نفرات دعوت شده به اردوي تيم ملي درقالب دوتيم به مسابقات بين المللي بوسني اعزام گرديد ودراين مسابقات چهارتيم ازبوسني وهرزگووين، مجارستان، كرواسي ودوتيم از كشورمان حضورداشتند كه مسابقات خود را دردوگروه برگزارنمودند.

گفتني است: تيمهاي كشورمان پس ازمسابقات مقدماتي به ديدارهاي نيمه نهايي راه يافتند كه دراين مرحله با قبول شكست ازتيمهاي ميزبان به ديداررده بندي رسيدند كه نهايتا تيم كوثربا پيروزي برتيم غديربه مقام سوم دست يافت وتيم اسپيد بوسني قهرمان شد.