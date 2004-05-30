ظرفيت پايانه صادراتي خارك به پنج ميليون بشكه افزايش يافت

مديرعامل شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: با افزايش سهم ايران درتوليد نفت توان پايانه هاي صادرات مواد نفتي كشور نيز افزايش يافته است.

قدرت حيدري اضافه كرد: درحال حاضر پايانه نكا توان انتقال300 هزار بشكه در روز، پايانه عسلويه 250 هزار بشكه و پايانه خارك نيز 5/4 تا 5 ميليون بشكه نفت را در روز دارد.

وي رقمي ازميزان صادرات كنوني نفت از اين پايانه ها ارايه نداد وگفت: اعلام اين رقم به بخش بين الملل وزارت نفت مربوط است. وي با اشاره به سيستم بانكرينگ گفت: افزايش ظرفيت بانكرينگ يا سوخت گيري كشتي ها از ديگر اقداماتي است كه در راستاي ظرفيت سازي پايانه ها انجام مي شود.

وي افزود: هم اكنون پايانه خارك توان بارگيري و بانكرينگ يا سوخت گيري 800 فروند كشتي را دارد كه اين محدوديت سبب اعزام كشتي هاي ايراني براي تعميرات و بانكرينگ به كشورهاي اطراف و خروج ارز زيادي از كشور مي شد .

وي افزود: ظرفيت اين پايانه با انجام مناقصه اي براي بارگيري و بانكرينگ تا دوسال آينده افزايش مي يابد.

به گفته وي، همچنين تا دو سال آينده ظرفيت ذخيره سازي اين پايانه بزرگ صادراتي به 22 ميليون بشكه نفت در روز مي رسد كه مي تواند نقش مهمي را در صادرات نفت داشته باشد.

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